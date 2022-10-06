Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü hafta karşılaşmaları bugün oynanan 8 maçla sona erdi.

Haaland durmuyor

Manchester City, G Grubu'ndaki 3'üncü maçında sahasında Haaland'ın yıldızlaştığı maçta Kopenhag'ı 5-0 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 7 ve 32'nci dakikalarda Erling Haaland, 39'uncu dakikada Khotcholava kendi kalesine, 55'inci dakikada penaltıdan Mahrez ve 76'ncı dakikada Alvarez kaydetti.

İşte Haaland'ın şov yaptığı maçın özeti;

Manchester City-Kopenhag maç özeti

Messi de kurtaramadı

Gecenin bir başka maçında H grubunda Paris Saint Germain, Benfica'nın konuğu oldu. Estadio da Luz'da 62.295 biletli seyircinin önünde oynanan maçta 1-1 bitti. 22. dakikada Messi'nin attığı golle öne geçen Fransız devi, skoru koruyamadı. Danilo Pereira'nın kendi kalesine attığı gol skoru belirledi.

REKLAM

Benfica-Paris Saint Germain maç özeti

Milli futbolcumuzdan asist

Öte yandan milli futbolcu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, deplasmanda Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada Guerreiro, 41'inci dakikada Bellingham, 43'üncü dakikada Adeyemi ve 75'inci dakikada Brandt kaydetti. Sevilla'nın karşılaşmadaki tek golü 51'inci dakikada En Nesyri'den geldi. Salih Özcan, Bellingham'ın attığı golde asisti yapan isim oldu. 24 yaşındaki milli futbolcu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 86 dakika sahada kaldı.

Borussia Dortmund-Sevilla maç özeti

REKLAM

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları ve maç özetleri

Juventus-Maccabi Haifa maç özeti

Chelsea-Milan maç özeti

Real Madrid-Shakhtar Donetsk maç özeti

RB Leipzig-Celtic maç özeti

Salzburg-Dinamo Zagreb maç özeti

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maç programı

A Grubu

Napoli-Ajax

Rangers-Liverpool

B Grubu

Atletico Madrid-Club Brugge

Bayer Leverkusen-Porto

C Grubu

Viktoria Plzen-Bayern Münih

Barcelona-İnter

D Grubu

Sporting CP-Marsilya

Tottenham-Eintracht Frankfurt

E Grubu

Dinamo Zagreb-Salzburg

Milan-Chelsea

F Grubu

Celtic-Leipzig

Shakhtar Donetsk-Real Madrid

G Grubu

Kopenhag-Manchester City

Borussia Dortmund-Sevilla

H Grubu

Paris Saint Germain-Benfica

Maccabi Haifa-Juventus

Messi'nin, dün akşam Benfica'ya karşı attığı harika gol👇pic.twitter.com/gEgMdzW94a — SPOR (@yenisafakspor) October 6, 2022

REKLAM

Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında 3. hafta maçlarına çıkıyor.



🖊Tahminlerinizi alalım...#UEL #UECL pic.twitter.com/Krz5NDw6YE — SPOR (@yenisafakspor) October 6, 2022

SPOR Galatasaray'ın zirve planı