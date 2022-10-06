Spor Şampiyonlar Ligi 3 hafta maçları tamamlandı
FUTBOL FUTBOL

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta karşılaşmaları bugün oynanan 8 maçla sona erdi. Manchester City, G Grubu'nda Haaland'ın yıldızlaştığı maçta Kopenhag'ı 5-0 mağlup ederken, Borussia Dortmund'ta forma giyen milli futbolcumuz Salih Özcan da bir asist yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçlarına dair bilgi ve maçların özetlerini haberimizin içerisinde bulabilirsiniz.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şampiyonlar Ligi: Gecenin maçları ve toplu sonuçlar
Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı. İşte sonuçlar ve maç özetleri.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü hafta karşılaşmaları bugün oynanan 8 maçla sona erdi.

Haaland durmuyor

Manchester City, G Grubu'ndaki 3'üncü maçında sahasında Haaland'ın yıldızlaştığı maçta Kopenhag'ı 5-0 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 7 ve 32'nci dakikalarda Erling Haaland, 39'uncu dakikada Khotcholava kendi kalesine, 55'inci dakikada penaltıdan Mahrez ve 76'ncı dakikada Alvarez kaydetti.

İşte Haaland'ın şov yaptığı maçın özeti;

Manchester City-Kopenhag maç özeti

Messi de kurtaramadı

Gecenin bir başka maçında H grubunda Paris Saint Germain, Benfica'nın konuğu oldu. Estadio da Luz'da 62.295 biletli seyircinin önünde oynanan maçta 1-1 bitti. 22. dakikada Messi'nin attığı golle öne geçen Fransız devi, skoru koruyamadı. Danilo Pereira'nın kendi kalesine attığı gol skoru belirledi.

Benfica-Paris Saint Germain maç özeti

Milli futbolcumuzdan asist

Öte yandan milli futbolcu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, deplasmanda Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada Guerreiro, 41'inci dakikada Bellingham, 43'üncü dakikada Adeyemi ve 75'inci dakikada Brandt kaydetti. Sevilla'nın karşılaşmadaki tek golü 51'inci dakikada En Nesyri'den geldi. Salih Özcan, Bellingham'ın attığı golde asisti yapan isim oldu. 24 yaşındaki milli futbolcu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 86 dakika sahada kaldı.

Borussia Dortmund-Sevilla maç özeti

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları ve maç özetleri

Juventus-Maccabi Haifa maç özeti

Chelsea-Milan maç özeti

Real Madrid-Shakhtar Donetsk maç özeti

RB Leipzig-Celtic maç özeti

Salzburg-Dinamo Zagreb maç özeti

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maç programı

  • A Grubu
  • Napoli-Ajax
  • Rangers-Liverpool
  • B Grubu
  • Atletico Madrid-Club Brugge
  • Bayer Leverkusen-Porto
  • C Grubu
  • Viktoria Plzen-Bayern Münih
  • Barcelona-İnter
  • D Grubu
  • Sporting CP-Marsilya
  • Tottenham-Eintracht Frankfurt
  • E Grubu
  • Dinamo Zagreb-Salzburg
  • Milan-Chelsea
  • F Grubu
  • Celtic-Leipzig
  • Shakhtar Donetsk-Real Madrid
  • G Grubu
  • Kopenhag-Manchester City
  • Borussia Dortmund-Sevilla
  • H Grubu
  • Paris Saint Germain-Benfica
  • Maccabi Haifa-Juventus

Galatasaray'ın zirve planı
SPOR
Galatasaray'ın zirve planı

Beşiktaş'ta Cenk zamanı
SPOR
Beşiktaş'ta Cenk zamanı

Giresunspor maçında yok

Giresunspor
maçında yok

​Beşiktaş'a Salih Uçan'dan kötü haber.
İzmirden dünyanın zirvesine

İzmir'den
dünyanın zirvesine

Haaland yıldız oldu, onu sollayan Türk gol kralı ise 3. Lig'de oynuyor.
Avrupada Türk gecesi

Avrupa'da
Türk gecesi

Temsilcilerimiz bugün gruplarında üçüncü maçına çıkacak.
Zirve planı

Zirve planı

​Galatasaray'da ilk hedef 5'te 5.
Beşiktaş'ta <br>Cenk zamanı

Beşiktaş'ta
Cenk zamanı

​Milli golcü ilk 11 için hazır.
Abdullah Avcı'dan<br>başarı sözleri

Abdullah Avcı'dan
başarı sözleri

Abdullah Avcı, Monaco maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.
Çeyrek finali<br>garantiledik

Çeyrek finali
garantiledik

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi.
Yolun sonu<br>Dünya şampiyonluğu

Yolun sonu
Dünya şampiyonluğu

​Ampute Futbol Milli Takımı çeyrek finale yükseldi.
Formalarını değiştirmediler

Formalarını değiştirmediler

Napoli'ye 6-1 yenilen Ajax'ta futbolculardan dikkat çeken tavır.
Genç yetenek<br> maça damga vurdu

Genç yetenek
maça damga vurdu

​G.Saray'ın 17 yaşındaki futbolcusu UEFA Gençlik Ligi'nde yıldızlaştı.
Projeler paylaşıldı

Projeler paylaşıldı

TFF Başkanı Büyükekşi'den UEFA Başkanı Ceferin'e ziyaret.
Transfer yasağı

Transfer yasağı

​FIFA, Bursaspor'a verilen cezayı açıkladı.
'Başı dik oynuyor'

'Başı dik oynuyor'

​İtalyan basını Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.