Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3'üncü hafta karşılaşmaları bugün oynanan 8 maçla sona erdi.
Haaland durmuyor
Manchester City, G Grubu'ndaki 3'üncü maçında sahasında Haaland'ın yıldızlaştığı maçta Kopenhag'ı 5-0 mağlup etti. İngiliz ekibine galibiyeti getiren golleri 7 ve 32'nci dakikalarda Erling Haaland, 39'uncu dakikada Khotcholava kendi kalesine, 55'inci dakikada penaltıdan Mahrez ve 76'ncı dakikada Alvarez kaydetti.
İşte Haaland'ın şov yaptığı maçın özeti;
Manchester City-Kopenhag maç özeti
Messi de kurtaramadı
Gecenin bir başka maçında H grubunda Paris Saint Germain, Benfica'nın konuğu oldu. Estadio da Luz'da 62.295 biletli seyircinin önünde oynanan maçta 1-1 bitti. 22. dakikada Messi'nin attığı golle öne geçen Fransız devi, skoru koruyamadı. Danilo Pereira'nın kendi kalesine attığı gol skoru belirledi.
Benfica-Paris Saint Germain maç özeti
Milli futbolcumuzdan asist
Öte yandan milli futbolcu Salih Özcan'ın formasını giydiği Borussia Dortmund, deplasmanda Sevilla'yı 4-1 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada Guerreiro, 41'inci dakikada Bellingham, 43'üncü dakikada Adeyemi ve 75'inci dakikada Brandt kaydetti. Sevilla'nın karşılaşmadaki tek golü 51'inci dakikada En Nesyri'den geldi. Salih Özcan, Bellingham'ın attığı golde asisti yapan isim oldu. 24 yaşındaki milli futbolcu, ilk 11'de başladığı karşılaşmada 86 dakika sahada kaldı.
Borussia Dortmund-Sevilla maç özeti
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin diğer sonuçları ve maç özetleri
Juventus-Maccabi Haifa maç özeti
Chelsea-Milan maç özeti
Real Madrid-Shakhtar Donetsk maç özeti
RB Leipzig-Celtic maç özeti
Salzburg-Dinamo Zagreb maç özeti
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maç programı
- A Grubu
- Napoli-Ajax
- Rangers-Liverpool
- B Grubu
- Atletico Madrid-Club Brugge
- Bayer Leverkusen-Porto
- C Grubu
- Viktoria Plzen-Bayern Münih
- Barcelona-İnter
- D Grubu
- Sporting CP-Marsilya
- Tottenham-Eintracht Frankfurt
- E Grubu
- Dinamo Zagreb-Salzburg
- Milan-Chelsea
- F Grubu
- Celtic-Leipzig
- Shakhtar Donetsk-Real Madrid
- G Grubu
- Kopenhag-Manchester City
- Borussia Dortmund-Sevilla
- H Grubu
- Paris Saint Germain-Benfica
- Maccabi Haifa-Juventus
Messi'nin, dün akşam Benfica'ya karşı attığı harika gol👇pic.twitter.com/gEgMdzW94a
Messi'nin, dün akşam Benfica'ya karşı attığı harika gol👇pic.twitter.com/gEgMdzW94a— SPOR (@yenisafakspor) October 6, 2022
Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında 3. hafta maçlarına çıkıyor.
🖊Tahminlerinizi alalım...#UEL #UECL pic.twitter.com/Krz5NDw6YE
Temsilcilerimiz Avrupa kupalarında 3. hafta maçlarına çıkıyor.