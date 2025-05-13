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Sivasspor'da Samsunspor mesaisi başladı

Sivasspor'da Samsunspor mesaisi başladı

13:4813/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Antrenmandan kare.
Antrenmandan kare.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Sivasspor deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Reeder Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.


Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla idmanı tamamladı.


Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.


Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.






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