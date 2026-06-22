TFF'de değişim kapıda: İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yerine Mustafa Eröğüt

A Milli Takım'ın 24 yıl aradan sonra katıldığı Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'nda (TFF) önemli değişikliklerin yaşanabileceği konuşuluyor. Alınan başarısız sonuçların ardından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu eleştirilerin odağı haline gelirken, kulüplerin de mevcut yönetimden rahatsız olduğu ve olağanüstü seçimin kaçınılmaz hale geldiği belirtiliyor.





Türk futbolunda yıllardır devam eden sorunların, Hacıosmanoğlu yönetimi döneminde çözüme kavuşmak yerine daha da büyüdüğü yönündeki eleştiriler giderek artıyor.

Başkanlık için en güçlü aday Mustafa Eröğüt





Olası bir seçim sürecinde en güçlü başkan adayı olarak ise Mustafa Eröğüt'ün ismi öne çıkıyor.





Başakşehir'de CEO ve asbaşkanlığı görevlerinde bulunan Eröğüt, akademik geçmişi, spor yöneticiliğindeki deneyimi ve klasik iş insanı profilinin dışındaki kariyeriyle dikkat çekiyor. Birçok kulübün olumlu görüş bildirdiği belirtilen Mustafa Eröğüt'ün, liyakat odaklı yapısıyla Türk futbolundaki sorunların çözümünde önemli bir rol oynayabileceği değerlendiriliyor. Eröğüt'ün, modern futbol anlayışı ve yöneticilik birikimiyle Türk futboluna yeni bir vizyon kazandıracağı konusunda geniş bir görüş birliği bulunuyor.

TFF'de kritik görevler üstlendi





Türk futbolunda ve sağlık sektöründe üst düzey yöneticilik yapan Mustafa Eröğüt, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde de birçok önemli görev üstlendi. Mehmet Büyükekşi'nin başkanlığı döneminde TFF Başkan Vekilliği görevini yürüten Eröğüt, federasyonun en önemli karar organlarından biri olan İcra Kurulu'nda da aktif rol aldı.

UEFA ve FIFA ilişkilerini yönetti





Mustafa Eröğüt, TFF Yönetim Kurulu bünyesinde Türkiye'nin FIFA ve UEFA ile olan ilişkilerini yöneten isimlerden biri oldu.





A Milli Futbol Takımı'nın idari organizasyonu ve genel direktör yardımcılığı süreçlerinde görev alan Eröğüt, aynı zamanda Futbol Gelişim Departmanı'nın direktörlüğünü yaptı.





UEFA bünyesinde resmi komite üyeliği görevini de üstlenen Eröğüt, U17 Avrupa Şampiyonası finalleri gibi organizasyonlarda Türkiye'yi resmi delege olarak temsil etti.















