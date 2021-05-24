Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini belirledi

Trabzonspor’un Ganalı oyuncusu bu sezon forma giydiği 32 maçta 10 gol ve 4 asistle oynayarak bordo-mavili kulüpte en iyi dönemini geçirdi. Koronavirüse yakalanmasına rağmen toparlanan ve takımına katkı vermeye devam eden oyuncu için İtalya kulüpleri ısrarını sürdürüyor.

Karadeniz ekibi, 2018-2019 sezonunda İngiltere’nin Leeds United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Caleb Ansah Ekuban’ın, satın alma hakkını da geçtiğimiz sezon 1 milyon euro karşılığında kullanmıştı. Oyuncunun bugünkü piyasa değeri ise 6 kat çıkarak 7 milyon euroyu aşmış durumda.

Fiorentina ve Sampdoria gibi İtalya’nın köklü kulüpleri oyuncu için ısrarını sürdürürken, bordo-mavililer ise rakamı 10 milyon euro bandına çekerek pazarlıkları buradan başlatmayı planlıyor.

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Ekuban bu sezon 11 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Performansının üstüne koyarak devam etti

Ekuban’ı transfer etmek isteyen kulüplerin ısrarı karşısında aceleci davranmayan Trabzonspor yönetimi, yıldız oyuncusunu kolay kolay elinden çıkarmayı düşünmüyor.

Bordo-mavili kulüple geçirdiği sezonlarda forma giydiği 103 resmi karşılaşmada 29 gol atıp 18 asist yapan oyuncu, maç başına ise 2.01 puan ortalaması yakaladı.

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