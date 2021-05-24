Spor Trabzonspor Ekubanın bonservisini belirledi
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Trabzonspor Ekuban'ın bonservisini belirledi

Süper Lig’de bu sezon Trabzonspor’da en iyi dönemini yaşayan Calep Ekuban için İtalya kulüpleri ısrarını sürdürüyor. Gelen teklifleri değerlendirmeye alan bordo-mavililer, Ekuban'ın bonservis bedelini 10 milyon euro bandına çekerek pazarlıkları buradan başlatmayı planlıyor.

Haber Merkezi İHA
Trabzonspor Ekubanın bonservisini belirledi
Ekuban'ın kulübüyle sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Trabzonspor’un Ganalı oyuncusu bu sezon forma giydiği 32 maçta 10 gol ve 4 asistle oynayarak bordo-mavili kulüpte en iyi dönemini geçirdi. Koronavirüse yakalanmasına rağmen toparlanan ve takımına katkı vermeye devam eden oyuncu için İtalya kulüpleri ısrarını sürdürüyor.

Karadeniz ekibi, 2018-2019 sezonunda İngiltere’nin Leeds United takımından kiralık olarak kadrosuna kattığı Caleb Ansah Ekuban’ın, satın alma hakkını da geçtiğimiz sezon 1 milyon euro karşılığında kullanmıştı. Oyuncunun bugünkü piyasa değeri ise 6 kat çıkarak 7 milyon euroyu aşmış durumda.

Fiorentina ve Sampdoria gibi İtalya’nın köklü kulüpleri oyuncu için ısrarını sürdürürken, bordo-mavililer ise rakamı 10 milyon euro bandına çekerek pazarlıkları buradan başlatmayı planlıyor.

Ekuban bu sezon 11 gol 4 asistlik performans sergiledi.
Ekuban bu sezon 11 gol 4 asistlik performans sergiledi.

Performansının üstüne koyarak devam etti

Ekuban’ı transfer etmek isteyen kulüplerin ısrarı karşısında aceleci davranmayan Trabzonspor yönetimi, yıldız oyuncusunu kolay kolay elinden çıkarmayı düşünmüyor.

Bordo-mavili kulüple geçirdiği sezonlarda forma giydiği 103 resmi karşılaşmada 29 gol atıp 18 asist yapan oyuncu, maç başına ise 2.01 puan ortalaması yakaladı.

Ekuban'a sürpriz teklif: 8 milyon euro
SPOR
Ekuban'a sürpriz teklif: 8 milyon euro

Video: Trabzonsporlu Ekuban kolbastıyla kendinden geçti


Abone Ol Google News
Ceza yağdı

Ceza yağdı

Otel terasında doğum günü partisine polis baskını.
Gelenek 60 yıl sonra kaldığı yerden devam

Gelenek 60 yıl sonra
kaldığı yerden devam

Rize'de üreticilerin sayısı tekrar artıyor.
Muşta terörden temizlenen köylere dönüş başladı: Çok mutlu ve huzurluyuz

Bakan Dönmez'den heyecanlandıran açıklama.

​Sokağın fitilini ateşleme talimatını kimden aldın.

​İşgalci İsrail, mahalleyi açık hava hapishanesine dönüştürdü.

​New York Times Filistinlilere destek veren ünlüleri hedef gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.