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Trabzonspor’dan Ekuban için KAP’a resmi açıklama

Trabzonspor forması giyen Caleb Ekuban, İtalya Serie A ekiplerinden Genoa ile anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki oyuncu takım arkadaşlarıyla vedalaşarak İtalya'ya gitti.

Haber Merkezi DHA
Trabzonspor’dan Ekuban için KAP’a resmi açıklama
Ekuban'ın sözleşmesi 2022 yılında sona eriyordu

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Caleb Ekuban’ın Genoa’ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” denildi.

  • İtalya'ya gitti
  • Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Ekuban, bu sabah İtalya'ya gitti. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan 27 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

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