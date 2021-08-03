Trabzonspor’dan Ekuban için KAP’a resmi açıklama

Trabzonspor Kulübü, forvet oyuncusu Caleb Ekuban’ın Genoa’ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'den konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen yazıda, “Profesyonel futbolcumuz Caleb Ansah Ekuban'ın İtalya'nın Genoa kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır” denildi.
- İtalya'ya gitti
- Trabzonspor'un Ganalı oyuncusu Ekuban, bu sabah İtalya'ya gitti. Takım arkadaşlarıyla vedalaşan 27 yaşındaki oyuncu, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Trabzonspor Kulübü, Caleb Ekuban’ın Genoa’ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. pic.twitter.com/rN8sSKH8Hi
Trabzonspor Kulübü, Caleb Ekuban’ın Genoa’ya transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. pic.twitter.com/rN8sSKH8Hi— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) August 3, 2021