Trabzonspor'dan heyecanlandıran paylaşım: Çerçeve siparişi verildi

Süper Lig'in son şampiyonu Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı'nın geçtiğimizin yılın Kasım ayında yaptığı 'boş çerçeve' hareketi gündem olmuştu. Söz konusu dönemde Avcı'nın odasında duvara asılı boş bir çerçeve duruyordu. Şampiyon olan Trabzonspor kadrolarının yer aldığı duvardaki boş çerçeve için birçok yorum yapılmış, daha sonra da o boşluğun Abdullah Avcı döneminde elde edilecek şampiyonluk için boş bırakıldığı öğrenilmişti.

YENİ ÇERÇEVE YERİ HAZIRLANIYOR

Teknik direktör Abdullah Avcı, o çerçeveyi geçtiğimiz sezon elde ettiği şampiyonlukla doldurarak, yeni çerçeve siparişi verdi.

Yeni çerçeveyle ilgili olarak teknik direktör Abdullah Avcı'nın antrenman sırasında bir fotoğrafını çeken Trabzonspor Kulübü, "Çerçeve siparişi verildi." notuyla bir paylaşım yaptı. Paylaşım kısa süre içerisinde büyük beğeni toplayarak gündem oldu.