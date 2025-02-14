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Trabzonspor'da yeni transfer derbi kadrosunda

Trabzonspor'da yeni transfer derbi kadrosunda

16:0614/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
IHA
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Folcarelli takımla birlikte çalışmalarda yer almıştı.
Folcarelli takımla birlikte çalışmalarda yer almıştı.

Trabzonspor'un Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacağı maçın kamp kadrosu belli oldu. Yeni transfer Tim Jabol-Folcarelli kafilede yer aldı.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul’a hareket etti.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışma sonrası bordo-mavililer, saat 16.00’da İstanbul’a hareket etti. Bordo-mavili kafilede 23 futbolcu yer alırken, tedavileri süren Onuralp Çevikkan ve Draguş kamp kadrosunda bulunmuyor.


Tedavi olduğu açıklanan Nwakaeme ise takımla birlikte İstanbul’a gitti. Yeni transfer Tim Jabol-Folcarelli de kafilede yer aldı.


Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu

Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Ahmet Doğan Yıldırım , Pedro Malheiro, Arif Boşluk, Hüseyin Türkmen, Mustafa Eskihellaç, Arseniy Batagov, Serdar Saatçı, Stefan Savic, Okay Yokuşlu, Batista Mendy, John Lundstram, Ozan Tufan, Tim Jabol Folcarelli, Cihan Çanak, Muhammed Cham, Edin Vısca , Nwakaeme, Enis Destan, Simon Banza, Oleksandr Zubkov, Danylo Sikan.







#Trabzonspor
#Beşiktaş
#Süper Lig

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