Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını tamamlayarak, İstanbul’a hareket etti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan çalışma sonrası bordo-mavililer, saat 16.00’da İstanbul’a hareket etti. Bordo-mavili kafilede 23 futbolcu yer alırken, tedavileri süren Onuralp Çevikkan ve Draguş kamp kadrosunda bulunmuyor.