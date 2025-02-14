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Serkan Asan kiralık gitti

Serkan Asan kiralık gitti

11:5314/02/2025, Cuma
AA
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Sekan Asan bu sezon Trabzonspor formasıyla 2 maçta 107 dakika süre aldı.
Sekan Asan bu sezon Trabzonspor formasıyla 2 maçta 107 dakika süre aldı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Iğdır FK, Trabzonspor'dan Serkan Asan'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Iğdır FK, Trabzonspor'dan Serkan Asan ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, Serkan Asan'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.


Açıklamada, "Kulübümüz, Trabzonspor'dan kiralık olarak transfer ettiği Serkan Asan ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamış bulunmaktadır. Yeni transferimiz Serkan Asan'a kulübümüze hoş geldin diyor, yeşil beyazlı formamız ile başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.






#Trabzonspor
#Iğdır FK
#Serkan Asan

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