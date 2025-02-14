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Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

11:3714/02/2025, Cuma
G: 14/02/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Bursa bölgesi hakemi Cihan Aydın
Bursa bölgesi hakemi Cihan Aydın

Süper Lig'de yarın oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisini hakem Cihan Aydın yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun sitesinden, Trendyol Süper Lig’in 24. hafta mücadelelerinde görev yapacak olan hakemler duyuruldu. Buna göre yarın oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor müsabakasını Cihan Aydın yönetecek.


Yarıda kalan Galatasaray - Adana Demirspor karşılaşmasının hakemi Oğuzhan Çakır'a ise bu hafta maç verilmedi.


Süper Lig’de 24. haftanın hakemleri şöyle:

Bugün

20.00 Adana Demirspor - Antalyaspor: Kadir Sağlam


15 Şubat Cumartesi

13.30 Gaziantep FK - Sivasspor: Ozan Ergün

16.00 Başakşehir - Bodrum FK: Halil Umut Meler

19.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Cihan Aydın


16 Şubat Pazar

13.30 Atakaş Hatayspor - Corendon Alanyaspor: Adnan Deniz Kayatepe

16.00 Eyüpspor - Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Konyaspor - Samsunspor: Yasin Kol

19.00 Fenerbahçe - Kasımpaşa: Ali Şansalan


17 Şubat Pazartesi

20.00 Çaykur Rizespor - Galatasaray: Zorbay Küçük









#Süper Lig
#Beşiktaş
#Trabzonspor
#Cihan Aydın

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