Trendyol 1. Lig'de sezon perdesi açılıyor: İlk haftanın hakemleri açıklandı

Yeniden yapılanmaya gidiliyor: Kadronun tamamı satışa çıkarıldı

Avrupa futbolunda transfer piyasasını sarsacak iddia gündeme geldi. Fransız devi mali krizi aşabilmek için 2027'ye kadar 150 milyon avroluk oyuncu satışı yapmak zorunda olduğu öne sürüldü. Bu gelişmeyle birlikte kulüpte hiçbir futbolcunun dokunulmaz olmadığı ve gelecek tüm tekliflerin masaya yatırılacağı iddia edildi.