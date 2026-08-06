Trendyol 1. Lig'de sezon perdesi açılıyor: İlk haftanın hakemleri açıklandı
Trendyol 1. Lig'de 2026-2027 sezonu yarın başlayacak. Trendyol 1. Lig'de ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından açıklandı.
Trendyol 1. Lig'de yarın başlayacak 2026-2027 sezonunun ilk haftasının hakemleri belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde ilk haftanın maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
21.30 Boluspor-Manisa FK: Alpaslan Şen
17.00 Bandırmaspor-İstanbulspor: Berkay Erdemir
19.00 Ümraniyespor-Mardin 1969 Spor: Burak Demirkıran
19.00 Sivasspor-Turka Esenler Erokspor: Ömer Tolga Güldibi
21.30 Antalyaspor-Keçtaş Ankara Keçiörengücü: Melih Aldemir
19.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Davut Dakul Çelik
19.00 SMS Grup Sarıyer-Muğlaspor: Melek Dakan
21.30 Vanspor-Kayserispor: Direnç Tonusluoğlu
21.30 Bodrum FK-Bursaspor: Yiğit Arslan
21.30 Pendikspor-Batman Petrolspor: Muhammet Ali Metoğlu
Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.