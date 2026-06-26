2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son hafta mücadelesinde A Milli Takım ABD'yi 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası'nı grup aşamasında tamamlarken, ABD ise yoluna eleme turlarında devam edecek. Turnuvada son 32 turu heyecanı önümüzdeki günlerde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye - ABD maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.