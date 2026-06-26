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A Milli Takım Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti: İşte Türkiye 3-2 ABD maç özeti...

A Milli Takım Dünya Kupası'na galibiyetle veda etti: İşte Türkiye 3-2 ABD maç özeti...

07:0326/06/2026, Cuma
G: 26/06/2026, Cuma
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Türkiye - ABD maç özeti
Türkiye - ABD maç özeti

2026 Dünya Kupası D Grubu son maçında A Milli Futbol Takımımız ev sahibi ABD ile karşılaştı. Maç millilerin 3-2’lik üstünlüğüyle tamamlandı. Goller dakika 3’ Auston Trusty, 10’ Arda Güler, 31’ Orkun Kökçü, 49’ Sebastian Berhalter, 90+8 Kaan Ayhan’dan geldi. Ay-yıldızlılar bu sonucun ardından 3 puan ile Dünya Kupası’na veda etti. ABD ise son 32 turuna yükselerek turnuvaya devam edecek. Türkiye - ABD maç özeti haberimizde.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu son hafta mücadelesinde A Milli Takım ABD'yi 3-2 mağlup etti. Ay-yıldızlılar 2026 FIFA Dünya Kupası'nı grup aşamasında tamamlarken, ABD ise yoluna eleme turlarında devam edecek. Turnuvada son 32 turu heyecanı önümüzdeki günlerde oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Türkiye - ABD maç özetine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MAÇTAN ÖNEMLİ ANLAR

Karşılaşmaya hızlı başlayan ABD, henüz 3. dakikada Auston Trusty'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Erken gelen gole çabuk cevap veren Ay-Yıldızlılar, 10. dakikada Arda Güler'nin fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi.

Baskısını sürdüren Milli Takım, 31. dakikada Orkun Kökçü'nün kaydettiği golle 2-1 öne geçerek ilk yarıyı üstün tamamladı.

İkinci yarıya etkili başlayan ABD ise 49. dakikada Sebastian Berhalter'nin golüyle beraberliği yakaladı.

Maçta son sözü 90+8'de Kaan Ayhan söyledi ve A Milli Takım 3-2'lik skorla galip ayrıldı.

TÜRKİYE - ABD MAÇ ÖZETİ

Türkiye - ABD maç özetini izlemek için

TÜRKİYE - ABD MAÇ SONUCU

2026 DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU

2026 DÜNYA KUPASI GOL KRALLIĞI




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