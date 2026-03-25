Tutuklu yargılanan Metehan Baltacı hakkında yeni karar

Galatasaray futbolcusu Metehan Baltacı, bahis ve şike soruşturması kapsamında yargılandığı davanın duruşmasında tahliye edildi.
Futbolda bahis ve şike iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı, ilk kez hâkim karşısına çıktı.
Galatasaray futbolcusu Baltacı, mahkemenin kararıyla tahliye edildi. Hakkında 13 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açılan oyuncunun yargılanmasına devam edilirken, mahkeme heyeti ilk duruşmada tutuksuz yargılanmasına hükmetti.
Duruşma salonu çıkışında gazetecileri açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, “Metehan Baltacı tahliye oldu hepimiz çok mutluyuz.” ifadelerini kullandı.
Metehan Baltacı savunmasında, "Üzerime atılı suçu kabul etmiyorum. Ben iddianamede bahsi gecen 2 eylem tarihinde U19' daydım, yani 19 yaş altı takım kadrosundaydım. A takımında değildim. 19 Mart 2021 ve 17 nisan 2021 tarihlerinde yasal sitede bahis üyeliğim vardı. Bu iki maça bahis oynamıştım. U19 takımında yer alanlar A takımında yer alanlarla aynı alanda bulunmazlar. Ben de o tarihte takımdan kimseyle irtibat halinde değildim. A kadrosunda yer almadığım için söz konusu Galatasaray- Rizespor maçında ve Göztepe-Galatasaray maçında oynayanlarla iletişimim yoktu. Söz konusu oynadığım bahiste de herhangi bir para kazanmadım. Oynadığım bahis gol bahsidir" dedi.
Baltacı, "Dolandırıcılık suçlamasını kabul etmiyorum. Bahis oynamanın suç olduğunu bilmiyordum. Herhangi bir hileli hareketle kimseyi aldatmadım. 12 yaşından beri futbol ile ilgileniyorum. Yıllardır emek veriyorum. Bu duruma düşmekten çok üzgünüm ve kabul etmiyorum. TFF'den hak mahrumiyeti cezası aldım. 4 aydır tutukluyum. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" dedi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'futbolda bahis' soruşturması kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan futbolcu Metehan Baltacı hakkında iddianame hazırlanmıştı. İddianamede, Baltacı'nın 'Dolandırıcılık' ile 'Şike ve teşvik primi' suçlarından 4 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.