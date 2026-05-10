Uğurcan Çakır'dan gündem olan şampiyonluk paylaşımı

Sezon başında Trabzonspor’dan Galatasaray kadrosuna katılan Uğurcan Çakır, sarı-kırmızılı forma altındaki ilk Süper Lig şampiyonluğunu yaşadı. Tecrübeli kaleci, kutlamaların ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu.

Başarılı file bekçisi, paylaşımında “Şampiyon Galatasaray” ifadelerini kullanırken sarı-kırmızı kalp emojilerine de yer verdi. Ancak asıl dikkat çeken detay, paylaşımda kullanılan görsel oldu. Fotoğrafta Uğurcan’ın kaleci eldivenlerini şampiyonluk kupasının hemen yanına bıraktığı görüldü.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan paylaşım, birçok taraftar tarafından Trabzonspor’a gönderme olarak değerlendirildi. Bordo-mavili kulübün sezon içerisinde yaptığı bir paylaşım yeniden gündeme taşındı.

Hatırlanacağı üzere Trabzonspor, Galatasaray’ın Eintracht Frankfurt karşısında Şampiyonlar Ligi’nde aldığı 5-1’lik mağlubiyetin ardından, ligde oynanacak Gaziantep FK maçı öncesi dikkat çeken bir görsel paylaşmıştı. Bordo-mavililerin paylaşımında kaleci eldivenlerinin çöp kutusunun yanında yer aldığı bir tasarım kullanılmış, bu hamle kamuoyunda Uğurcan Çakır’a mesaj olarak yorumlanmıştı.

