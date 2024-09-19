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Van Bronckhorst'tan oyunculara: Daha hızlı olmalıyız

Van Bronckhorst'tan oyunculara: Daha hızlı olmalıyız

10:4119/09/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Giovanni van Bronckhorst idmanda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.
Giovanni van Bronckhorst idmanda oyuncularına uyarılarda bulunuyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Van Bronckhorst, Trabzonspor önünde uzun süre kişi fazla oynamalarına rağmen yeteri kadar pozisyon üretilememesini pas hızına bağladı. Hollandalı çalıştırıcı, sonraki maçlarda takımdan topu daha hızlı çevirmelerini istedi.

Beşiktaş'ta pazar günü oynanacak olan Eyüpspor maçının hazırlıkları devam ediyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorts, Trabzonspor karşısındaki beraberliğin takımı olumsuz etkilemesini istemiyor. Maçın büyük bir bölümünde rakibinden bir kişi fazla oynayan siyah-beyazlılarda üretilen pozisyonlara rağmen galibiyetin gelmemesi ve maçın belli bölümlerinde sıkıntı yaşanması, Hollandalı teknik adamı yeni planlara itti.



Sistem oturacak


Hafta boyunca takımla Trabzonspor maçındaki aksaklıkları konuşan Van Bronckhorst, kapalı savunmaları açma konusu üzerinde durdu. Maç boyunca topa çok fazla hakim olduklarını ancak ceza sahası içerisinde istediklerini çok fazla yapamadıklarını belirten 49 yaşındaki teknik adam, "Sizden daha hızlı ve daha bitirici olmanızı istiyorum. Maç boyunca disiplinden kopmamanız beni memnun etti. Maçlar geçtikçe sistemimiz daha da oturmuş hale gelecek. Trabzon'da pas hızımız yeterince iyi değildi. Bunu hızlandırırsak, aradaki farkı göreceğiz" ifadelerini kullandı.











#Beşiktaş
#Van Bronckhorst
#Trabzonspor
#Eyüpspor

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