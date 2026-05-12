Yasin Öztekin'den 39 yaşında imza: Yeni adresi şaşırttı

Son olarak 3. Lig ekiplerinden Yalova FK 77 SK'da forma giyen eski Galatasaraylı yıldız Yasin Öztekin, yeni takımıyla anlaşmaya vardı. 39 yaşındaki kanat oyuncusu gelecek sezon 3. Lig'de top koşturmaya devam edecek.
39 yaşındaki tecrübeli kanat oyuncusunun gelecek sezonda 3. Lig ekiplerinden Uşakspor’da kariyerine devam edeceği açıklandı.
Bu sezon Yalova FK 77 SK formasıyla 29 karşılaşmaya çıkan Yasin Öztekin, 14 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.
