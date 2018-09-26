Apple Airpods’a güçlü rakip geliyor Samsung’un Apple Airpods’a rakip olacak bir kablosuz kulaklık üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Samsung Buds adını alacak olan kablosuz kulaklığın teknik özellikleri henüz belli değil. Fakat Apple Airpods’un en güçlü rakibi olacağı söyleniyor.

Haber Merkezi 26 Eylül 2018, 13:35 Son Güncelleme: 26 Eylül 2018, 14:31 Yeni Şafak