Apple Airpods’a güçlü rakip geliyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Avrupa Birliği Fikri Mülkiyet Ofisi'ne "Samsung Buds" kablosuz kulaklık için bir ticari marka başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.
Apple Airpods, Huawei FreeBuds ve Google Pixel Buds modellerine rakip olacak Samsung Buds, şirketin halihazırda piyasaya sunduğu Samsung Gear Icon X kablosuz kulaklıklarının yerini alması düşünülüyor.
Samsung Buds kablosuz kulaklığın yakın zamanda tanıtılması beklenen Galaxy S10 serisi ile birlikte ortaya çıkması bekleniyor. Kulaklığa dair marka tescil başvurusu dışında bilinenler şimdilik bu kadar.