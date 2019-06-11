Huawei’ye küresel tecrit

ABD Ticaret Bakanlığı, 16 Mayıs tarihinden itibaren Huawei’yi kara listeye alıp devlet izni olmadan ABD menşeli şirketlerin Huawei ile ticaretini yasaklamıştı. (Fotoğraf: Arşiv)

KONUŞMALARA KISITLAMA

ABD’nin Çinli teknoloji üreticisi Huawei’yi kara listeye alması sonrası dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri de tecrit politikası uygulamaya başladı. Yonga üreticisi Intel ve Qualcomm, mobil araştırma şirketi InetDigital Wireless ve Güney Koreli operatör LG Uplus, çalışanlarının Huawei’de çalışan kişilerle resmi olmayan konuşmalarını kısıtlama kararı aldı.

ÇALIŞANLARI ÖTEKİLEŞTİRECEK

Kararın hayata geçmesiyle birlikte Huawei çalışanları, “ötekileştirilmiş” olacak. Şirketler, bu kararı almaktaki başlıca sebep olarak mühendislerin kendi aralarında tartışırken teknolojik bilgileri de paylaştıklarını ve bunu engellemek istediklerini belirtti. Intel ve Qualcomm, çalışanlarına uymaları gereken talimatları verdiğini belirtti ancak daha fazla açıklama yapmadı.

YAPTIRIMLAR GEVŞEYEBİLİR

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanması halinde Başkan Donald Trump’un ABD’nin Huawei’ye yönelik yaptırımlarını gevşetebileceğini söyledi. Mnuchin, bir ticaret anlaşması olmaması durumundaysa, Washington’un bütçe açıklarını azaltmak için gümrük tarifeleri uygulamayı sürdüreceği uyarısı yaptı.