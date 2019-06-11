Teknoloji Huaweiye küresel tecrit
MOBİL

Huawei’ye küresel tecrit

Çin merkezli teknoloji şirketi Huawei’ye küresel tecrit politikası başladı. Dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri, çalışanlarına, Huawei’de çalışan meslektaşlarıyla konuşmamalarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD Ticaret Bakanlığı, 16 Mayıs tarihinden itibaren Huawei’yi kara listeye alıp devlet izni olmadan ABD menşeli şirketlerin Huawei ile ticaretini yasaklamıştı. (Fotoğraf: Arşiv)
ABD Ticaret Bakanlığı, 16 Mayıs tarihinden itibaren Huawei’yi kara listeye alıp devlet izni olmadan ABD menşeli şirketlerin Huawei ile ticaretini yasaklamıştı. (Fotoğraf: Arşiv)

KONUŞMALARA KISITLAMA

ABD’nin Çinli teknoloji üreticisi Huawei’yi kara listeye alması sonrası dünyanın önde gelen teknoloji şirketleri de tecrit politikası uygulamaya başladı. Yonga üreticisi Intel ve Qualcomm, mobil araştırma şirketi InetDigital Wireless ve Güney Koreli operatör LG Uplus, çalışanlarının Huawei’de çalışan kişilerle resmi olmayan konuşmalarını kısıtlama kararı aldı.

ÇALIŞANLARI ÖTEKİLEŞTİRECEK

Kararın hayata geçmesiyle birlikte Huawei çalışanları, “ötekileştirilmiş” olacak. Şirketler, bu kararı almaktaki başlıca sebep olarak mühendislerin kendi aralarında tartışırken teknolojik bilgileri de paylaştıklarını ve bunu engellemek istediklerini belirtti. Intel ve Qualcomm, çalışanlarına uymaları gereken talimatları verdiğini belirtti ancak daha fazla açıklama yapmadı.
  • YAPTIRIMLAR GEVŞEYEBİLİR
  • ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Çin ile ticaret müzakerelerinde ilerleme sağlanması halinde Başkan Donald Trump’un ABD’nin Huawei’ye yönelik yaptırımlarını gevşetebileceğini söyledi. Mnuchin, bir ticaret anlaşması olmaması durumundaysa, Washington’un bütçe açıklarını azaltmak için gümrük tarifeleri uygulamayı sürdüreceği uyarısı yaptı.

Huawei yeni işletim sistemi için patent aldı
TEKNOLOJİ
Huawei yeni işletim sistemi için patent aldı
Ve proje raydan çıktı

Ve proje raydan çıktı

​CHP'nin İstanbul adayı öfke kontrolünü kaybetti.
Türk pilotlarınF-35 eğitimi sonlandırıldı

Türk pilotların
F-35 eğitimi sonlandırıldı

​Pentagon Sözcüsü Mike Andrews, açıklamalarda bulundu.
New Yorkta büyük panik

New York'ta büyük panik

​Manhattan'da bir binanın üzerine helikopter düştü.
İdlib kan gölü

İdlib kan gölü

​Esed rejimi ve Rusya, sivillerin yaşadığı bölgeleri vurdu.
Bu ilk vukuatı değil

Bu ilk vukuatı değil

Daha önce de karakol basmış, adam dövdürmüştü!
Şenol Güneş fırçaladı

Şenol Güneş fırçaladı

Basın toplantısında İzlandalılara tepki gösterdi.
Tek kelimeyle skandal ötesidir

Tek kelimeyle skandal ötesidir

Bahçeli'den A Milli Takım'a yapılan muameleye tepki.
Resmen istifa etti

Resmen istifa etti

Çipras, erken seçim kararını Cumhurbaşkanına sundu.

Fatih'e dokunan<br>sonucuna katlanır

Fatih'e dokunan
sonucuna katlanır

Tutuklama uygulanırsa Türkiye çok sert karşılık verebilir.
İzlanda'nın yalanı<br> ortaya çıktı

İzlanda'nın yalanı
ortaya çıktı

A Millilerimize yapılan skandalın yankıları sürüyor.
Beşiktaş'a önerdiği <br>ismi açıkladı

Beşiktaş'a önerdiği
ismi açıkladı

Beşiktaş'ta Abdullah Avcı dönemi resmen başladı.
Eğitim uçağı<br>tarlaya düştü

Eğitim uçağı
tarlaya düştü

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.
Meteoroloji uyardı

Meteoroloji uyardı

Meteorolojiden yeni kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Denizde hayat var

Denizde hayat var

​Sıfır Atık Hareketi kapsamında başlatılan “Sıfır Atık Mavi” projesine start verildi.
Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Prens Selman kiralık katille Sudan'da

Ülkede yaşanan askeri darbeyi fırsat bildiler.
Cüret edene cevabını veririz

Cüret edene cevabını veririz

​Dışişleri Bakanlığı'ndan Rum yönetimine sert tepki.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.