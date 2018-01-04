Intel'in tasarım hatası güvenlik riski taşıyor

Teknoloji dünyasının gündemi bir haftadır işlemcilerdeki tasarım hatalarıydı. Bilgisayar korsanlarının şifrelere rağmen çiplere erişmesini sağlayan ve gizli bilgilere ulaşabilmesine neden olan bu hata, Intel için sorun olmaya başladı.

Apple ve Microsoft gibi teknoloji devleri, hatanın önüne geçebilmek için yazılım güncelleştirmeleri yayınladı. Intel tarafından ‘yan kanal analizi’ olarak nitelendirilen bu hata, aslında 1 ay önce keşfedildi ve etkileri araştırılmaya başladı. Hata ilk olarak Google Project Zero ekibi tarafından tespit edildi.

TEKNOLOJİ Google işlemci açığı tespit etti

Bu tür güvenlik açıkları modern bilgisayarlardaki en temel güvenlik önlemlerini saf dışı bırakabiliyor. Saldırgan, bilgisayarların belleklerinde bulunan gizlenmiş bilgilere ulaşabilmek için, bu tasarım hatasını bir kod ile kullanarak erişim hakkına sahip olabiliyor. Parola veya farklı şifreleme bilgileri de saldırgan tarafından alınabilen bilgiler arasında.

Intel'in Drone'lar üzerinde yaptığı çalışmalara ait bir fotoğraf.

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Intel’in Veri Merkezi Mühendislik Grubu’ndan Steve Smith, bilgisayar korsanları tarafından Intel’in veya diğer araştırmacıların haberdar olduğu kusurların kullanıldığına dair somut kanıt şu anda bulunmuyor. Ancak bunu bir rapor haline getirirlerse hırsıza yol göstereceklerini belirtiyor. Bu nedenle çeşitli önlemlerin alınmaya başladığını söylüyor.

Bu hatanın son 10 yılda üretilen tüm bilgisayarları etki altına alabileceği söyleniyor. Ancak bunun gibi açıkların kaç kişiyi etkileyeceği veya nasıl gerçekleşeceği henüz belli değil. Google araştırmacılarına göre Intel, en büyük rakibi AMD ve diğer büyük üretici ARM gibi devlerin işlemcileri de tehdit altında olabilir.

Intel diğer yazılım ve donanım şirketleriyle beraber çalışarak önlemler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ancak bu sorunla ilgili saldırılar sonucu bilgisayarların hızı %30 oranında yavaşlayabiliyor.