Lise öğrencisinden kanserli hücreleri öldüren buluş

Eskişehir Özel Yesevi Sağlık Meslek Lisesi Hemşirelik Bölümü öğrencisi Ceren Doğru ve Sadife Keskin, kolon kanseri üzerinde yaptıkları çalışmayla kanser hastalarına umut oldu.

Yaptıkları çalışmalarla avokado yaprağı çayının kolon kanseri hücrelerini yüzde 50 oranında öldürdüğünü tespit eden öğrenciler, bundan sonra avokado yaprağındaki hangi maddenin kolon kanseri hücrelerini öldürdüğünü belirlemek için araştırma yapacak.

Eskişehir Anadolu Üniversitesinden aldıkları kolon kanseri hücrelerinin üzerine avokado yaprağı çayı enjekte eden öğrenciler, yaptıkları çalışmalar neticesinde bu çayın kolon kanseri hücrelerini yüzde 50 oranında öldürdüğünü tespit etti. Bu çalışmalarıyla Uludağ Üniversitesi ve TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen "49. Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bölge Sergisi"ne katılan gençler, başarı kazanmayı hedefliyor.



Özel Yesevi Sağlık Meslek Lisesi Biyoloji Öğretmeni Emine Erdağ, şöyle söyledi:

"Öğrencilerimizin katkısıyla TÜBİTAK proje yarışmasına istedik. Öğrencilerimiz avokado meyvesine çok meraklıydı. Daha sonra çalışmalar ilerledikçe avokado yaprağı çayının faydalarını incelediler. Bu yaprakla kolon kanseri arasındaki ilişkiyi merak ettik. Anadolu Üniversitesi bize kolon kanseri hücreleri verdi. Biz de avokado çayını evdeki usul gibi demleyerek hücrelere verdik. Bu çayın kanserli hücreleri yarı yarıya öldürdüğünü gözlemledik. Bu bizim için kıymetliydi. Bu yaprağın içindeki hangi etken maddenin kanserli hücreleri öldürdüğünü araştırmak istiyoruz. Bundan sonraki çalışmalarımız bu yönde olacak"

Hemşirelik öğrencisi Sadife Keskin, "9 gram çayı 600 miligram suyla demledik. Bizim plakalarımız var. Bu plakalara 10 bin tane kanser hücresi ektik. Daha sonra demlediğimiz avokado çayını kanser hücreleri üzerine verdik. Avokado çayının kolon kanseri hücrelerini yüzde 50 oranında öldürdüğünü tespit ettik" şeklinde konuştu.