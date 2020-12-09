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Teknoloji Selçuk Bayraktarın 5 yıl önceki duygu dolu yazısı TB2 270 bin saati geride bıraktı
BİLİM

Selçuk Bayraktar: Bayraktar TB2 270 bin saati geride bıraktı

Selçuk Bayraktar’ın 5 yıl önceki duygu dolu yazısı: TB2 270 bin saati geride bıraktı

Dünyanın dikkatle izlediği "Bayraktar TB2" envantere girdiği 5 yılda görevde 270 bin saati geride bıraktı. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Merkezi DHA
Bayraktar TB2 ekip arkadaşlarımızla acil göreve hazırlanırken, yer kontrolleri.
Bayraktar TB2 ekip arkadaşlarımızla acil göreve hazırlanırken, yer kontrolleri.

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Tam 5 yıl önce...Envantere yeni giren #BayraktarTB2 görev yapmaya başlamış. Görevde ilk 1000 saati henüz tamamlamış. Şimdi 270.000 saati geride bıraktı. Semalarımızda Hür ve Özgür...” dedi.

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Selçuk Bayraktar, 12 Aralık 2015’te günlüğüne aldığı yazıyı da sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar'ın o yazısında şu ifadeler yer aldı:


  • "Bayraktar TB2'nin ilk 1000 saatlik başarılı görev uçuşunu tamamlamasının ardından…Az önce uçak (Bayraktar TB2 İHA) görevden döndü, indi…Dün de inmişti…Toplamda şu anda 1045 saat olması lazım. Muhtemelen herkes, benim gibi her kalkış ve her iniş öncesi, uçak havadayken hop oturup hop kalktı. Söz…Ben kendime şöyle bir söz vermiştim; havada ilk 1000 saat dolana kadar uçağın başından ayrılmayacağım. Görev yerini, nöbet mahallini terk etmemek için kesin emir almış ve yer kontrol istasyonuna zincirlenmiş bir nefer gibi, uçağın havada görev yaptığı 1000 saati tamamlayıncaya dek, yer istasyonundan 100 metre uzağa hiç ayrılmadım. Şükür, hava aracının kumandasına geçmemi gerektirecek teknik bir arıza, acil bir durum, ciddi bir kaza bela da olmadı. Bayraktar TB2 ekip arkadaşlarımızla acil göreve hazırlanırken, yer kontrolleri. Artık ben de hürüm, o da Hür… Dün, envantere girdi, dediler. İnşallah girmiştir. Girebildiyse ilk defa tasarımıyla, yazılımıyla, elektroniğiyle kısacası tüm kritik sistemleri ile milli bir taktik insansız hava aracı mini İHA’lardan sonra envantere girmiş olacak. Kendi semamızda kendi Bayrağımız, Al Bayrağımız inşallah özgürce, hür olarak milyonlarca saat uçacak, görev yapacak. Artık ben de hürüm, o da Hür…Milyon Saat…Türk Silahlı Kuvvetlerimiz mini İHA’larımızı 8 senedir kullanıyor. 100 bin saati geçti, halihazırda görev yapmaya devam ediyor
  • 15-20 YIL GÖREV YAPACAK
  • Muhtemelen teslim olan bu ilk Bayraktar TB2 filosu da en az 15–20 sene görev yapacak. Şu anda 30’lu yaşlarda olan bizler, Allah ömür verirse muhtemelen onların görevi bittiğinde 50’li yaşlarda olacağız…Semalarımızda Hür ve Özgür…Ve bir gün inşallah ülkemizde karasında, denizinde ve semasında gerçek anlamda tam bağımsız, hür ve özgür olacak…Emeği geçen, gönlünü veren, heyecanını duyan ve dua eden herkese helal olsun…O zamana kadar Allah imkân verirse yenilerini, belki de Milli insansız savaş uçağını tamamlamış olacağız. Belki, o zamana kadar ülkemizden uzaya gidenler de olur. Biz inanıyoruz ki bunları oldurtan Rabbimiz, devamını da oldurtacak gücü verecektir…”

Selçuk Bayraktar Türkiye'nin 'insansız' hamlesini Yeni Şafak'a anlattı
OYNAT 03:21
Selçuk Bayraktar Türkiye'nin 'insansız' hamlesini Yeni Şafak'a anlattı
Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest İstanbul'un tanıtım toplantısına katılan Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdür Ersin Çelik'in sorularını yanıtladı. Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımlar kapsamında üretilen 'insansız' araçları değerlendiren Bayraktar, gelecek dönemlerde daha kapsamlı projelerin hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.


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