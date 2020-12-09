Selçuk Bayraktar’ın günlüğünden: “İlk bin saat zincirlenmiş gibi başından ayrılmadım” Selçuk Bayraktar’ın günlüğünden: “İlk 1000 saat başından ayrılmadım, artık ben de hürüm o da hür” Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ'ı özgürleştirmesinde büyük rolü olan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı "Bayraktar TB2"' envantere girdiği 5. yılda 270 bin saatlik uçuş görevini geride bıraktı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da 'TB2'nin görevde ilk bin saatini doldurması üzerine 2015 yılında günlüğüne düştüğü satırları sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar'ın 'Batman Günlükleri' başlığı ile yayımlanan günlüğünde verdiği söz dikkat çekiyor: "Ben kendime şöyle bir söz vermiştim; havada ilk 1000 saat dolana kadar uçağın başından ayrılmayacağım. Görev yerini, nöbet mahallini terk etmemek için kesin emir almış ve yer kontrol istasyonuna zincirlenmiş bir nefer gibi, uçağın havada görev yaptığı 1000 saati tamamlayıncaya dek, yer istasyonundan 100 metre uzağa hiç ayrılmadım." Selçuk Bayraktar, TB2'nin 15-20 yıl görev yapacağını ön gören notlar da düşmüş günlüğüne.

Haber Merkezi 09 Aralık 2020, 17:26 Son Güncelleme: 09 Aralık 2020, 18:36 Yeni Şafak