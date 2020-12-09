Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Teknoloji Selçuk Bayraktarın günlüğünden İlk 1000 saat başından ayrılmadım, artık ben de hürüm o da hür
BİLİM

Selçuk Bayraktar’ın günlüğünden: “İlk bin saat zincirlenmiş gibi başından ayrılmadım”

Selçuk Bayraktar’ın günlüğünden: “İlk 1000 saat başından ayrılmadım, artık ben de hürüm o da hür”

Azerbaycan'ın işgal altındaki Karabağ'ı özgürleştirmesinde büyük rolü olan ve tüm dünyanın dikkatini çeken Türkiye'nin yerli ve milli insansız hava aracı "Bayraktar TB2"' envantere girdiği 5. yılda 270 bin saatlik uçuş görevini geride bıraktı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar da 'TB2'nin görevde ilk bin saatini doldurması üzerine 2015 yılında günlüğüne düştüğü satırları sosyal medya hesabından paylaştı. Bayraktar'ın 'Batman Günlükleri' başlığı ile yayımlanan günlüğünde verdiği söz dikkat çekiyor: "Ben kendime şöyle bir söz vermiştim; havada ilk 1000 saat dolana kadar uçağın başından ayrılmayacağım. Görev yerini, nöbet mahallini terk etmemek için kesin emir almış ve yer kontrol istasyonuna zincirlenmiş bir nefer gibi, uçağın havada görev yaptığı 1000 saati tamamlayıncaya dek, yer istasyonundan 100 metre uzağa hiç ayrılmadım." Selçuk Bayraktar, TB2'nin 15-20 yıl görev yapacağını ön gören notlar da düşmüş günlüğüne.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar (aracın içini inceleyen) Batman'da görev yaptıkları esnada Bayraktar TB2 ekibi ile acil göreve hazırlanırken ve yer kontrolleri esnasında çekilen fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. [12 Aralık 2015]
Selçuk Bayraktar (aracın içini inceleyen) Batman'da görev yaptıkları esnada Bayraktar TB2 ekibi ile acil göreve hazırlanırken ve yer kontrolleri esnasında çekilen fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. [12 Aralık 2015]

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 2015 yılında Batman'da kaleme aldığı günlükten bölümler paylaştı. Bayraktar, kendi adına açtığı blog sayfasında beş yıl önce envantere giren insansız hava aracı Bayraktar TB2'nin, ilk 1000 saatlik uçuşunu tamamlamasını değerlendirdiği günlüğünde "Dün, envantere girdi, dediler. İnşallah girmiştir. Girebildiyse ilk defa tasarımıyla, yazılımıyla, elektroniğiyle kısacası tüm kritik sistemleri ile milli bir taktik insansız hava aracı mini İHA’lardan sonra envantere girmiş olacak" ifadelerini kullanıyor.

Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Akıncı'nın 3. prototipi yolda
TEKNOLOJİ
Selçuk Bayraktar müjdeyi verdi: Akıncı'nın 3. prototipi yolda

Türkiye'nin ilk milli S/İHA’sı Bayraktar TB2'nin ilk başarılı atışı sonrası TSK, BAYKAR ve ROKETSAN ekibiyle çekilen hatıra fotoğrafı. [Selçuk Bayraktar'ın arşivi]

Selçuk Bayraktar'ın 12 Aralık 2015’te kaleme aldığı günlüğünde yer alan satırlar şöyle:

Batman Günlükleri / Seyir Defteri

  • "Bayraktar TB2'nin ilk 1000 saatlik başarılı görev uçuşunu tamamlamasının ardından… Az önce uçak (Bayraktar TB2 İHA) görevden döndü, indi… Dün de inmişti… Toplamda şu anda 1045 saat olması lazım. Muhtemelen herkes, benim gibi her kalkış ve her iniş öncesi, uçak havadayken hop oturup hop kalktı.
    Söz
    Ben kendime şöyle bir söz vermiştim; havada ilk 1000 saat dolana kadar uçağın başından ayrılmayacağım. Görev yerini, nöbet mahallini terk etmemek için kesin emir almış ve yer kontrol istasyonuna zincirlenmiş bir nefer gibi, uçağın havada görev yaptığı 1000 saati tamamlayıncaya dek, yer istasyonundan 100 metre uzağa hiç ayrılmadım. Şükür, hava aracının kumandasına geçmemi gerektirecek teknik bir arıza, acil bir durum, ciddi bir kaza bela da olmadı.
    Artık ben de hürüm, o da hür
    Dün, envantere girdi, dediler. İnşallah girmiştir. Girebildiyse ilk defa tasarımıyla, yazılımıyla, elektroniğiyle kısacası tüm kritik sistemleri ile milli bir taktik insansız hava aracı mini İHA’lardan sonra envantere girmiş olacak. Kendi semamızda kendi Bayrağımız, Al Bayrağımız inşallah özgürce, hür olarak milyonlarca saat uçacak, görev yapacak. Artık ben de hürüm, o da Hür…
    Milyon Saat
    Türk Silahlı Kuvvetlerimiz mini İHA’larımızı 8 senedir kullanıyor. 100 bin saati geçti, halihazırda görev yapmaya devam ediyor
  • 15-20 yıl görev yapacak
  • Muhtemelen teslim olan bu ilk Bayraktar TB2 filosu da en az 15–20 sene görev yapacak. Şu anda 30’lu yaşlarda olan bizler, Allah ömür verirse muhtemelen onların görevi bittiğinde 50’li yaşlarda olacağız…
    Semalarımızda Hür ve Özgür
    Ve bir gün inşallah ülkemizde karasında, denizinde ve semasında gerçek anlamda tam bağımsız, hür ve özgür olacak…Emeği geçen, gönlünü veren, heyecanını duyan ve dua eden herkese helal olsun…O zamana kadar Allah imkân verirse yenilerini, belki de Milli insansız savaş uçağını tamamlamış olacağız. Belki, o zamana kadar ülkemizden uzaya gidenler de olur. Biz inanıyoruz ki bunları oldurtan Rabbimiz, devamını da oldurtacak gücü verecektir…”

Bayraktar TB2 1000 saat görev uçuşunu tamamlamasını müteakip su takıyla yapılan kutlama. [Batman, 2015, Selçuk Bayraktar'ın arşivi]

Selçuk Bayraktar Türkiye'nin 'insansız' hamlesini Yeni Şafak'a anlattı
OYNAT 03:21
Selçuk Bayraktar Türkiye'nin 'insansız' hamlesini Yeni Şafak'a anlattı
Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali Teknofest İstanbul'un tanıtım toplantısına katılan Baykar Makina Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Yeni Şafak İnternet Yazı İşleri Müdür Ersin Çelik'in sorularını yanıtladı. Türkiye'nin savunma sanayinde attığı adımlar kapsamında üretilen 'insansız' araçları değerlendiren Bayraktar, gelecek dönemlerde daha kapsamlı projelerin hayata geçirileceğinin müjdesini verdi.


Abone Ol Google News
Rusyada ortalık karıştı

Rusya'da ortalık karıştı

​Kıyamet Günü Uçağını soydular.
Bayram yeri gibi

Bayram yeri gibi

​Bakü sokakları Türk ve Azerbaycan bayrakları ile süslendi.
Oltaya yeni düzenleme

Oltaya yeni düzenleme

​İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi.

Bayraktar, 5 yıl önceki duygusal yazısını Twitter'dan paylaştı.
Tehlikeli maddeler de var

Tehlikeli maddeler de var

2 bin konteyner okyanusun dibini boyladı.

En çok neleri aradık?

En çok neleri aradık?

​Türkiye'de en çok arananlarda ilk sırada EBA var...

Kulübede yer alacak

Kulübede yer alacak

​Pierre Webo'nun kırmızı kartı iptal edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.