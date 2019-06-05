Teknoloji Tim Cook Çin Appleı hedef almıyor
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
MOBİL

Tim Cook: Çin Apple'ı hedef almıyor

ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın CEO'su Tim Cook, "Çin'in Apple'ı hedef aldığını zannetmiyorum." dedi.

Haber Merkezi Reuters
Apple'ın CEO'su Tim Cook
Apple'ın CEO'su Tim Cook

ABD merkezli haber kanalı CBS News’e röportaj veren Tim Cook, Washington ile Pekin arasında yaşanan ticaret savaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Cook, "Dürüst olmak gerekirse, şuan Çin'in Apple'ı hedef aldığını zannetmiyorum. Bunun olmasını da beklemiyorum." dedi.

Huawei krizi

Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng, İran'a yaptırımları deldiği iddialarıyla, ABD'nin talebi üzerine 1 Aralık'ta Kanada'da gözaltına alınmış ve çıktığı mahkemede kefaletle serbest bırakılmıştı.

ABD Adalet Bakanlığının açıklamasında ise, Huawei’ye kara para aklamak ve para transferi dolandırıcılığı gibi yaklaşık 20 ayrı suçlama yöneltilmişti. Şirket, bunun yanı sıra ABD’li T-Mobile’ın cep telefonlarının denenmesinde kullandığı bir robota dair bilgileri çalmakla da suçlanmıştı.

ABD de mahkemeler, uluslararası ilişkiler ve ticaret sınırlamalarıyla Çinli teknoloji devi Huawei üzerinde kurduğu baskıyı artırıyor.

Huawei CEO’su Zhengfei: “Zafer bizim olacak“
TEKNOLOJİ
Huawei CEO’su Zhengfei: “Zafer bizim olacak“

Huawei'nin B planı hazır
TEKNOLOJİ
Huawei'nin B planı hazır
Tekirdağda korkunç kaza

Tekirdağ'da korkunç kaza

TIR ile otomobilin çarpışması sonucu 5 hayatını kaybetti.
Uçuşu iptal olanlar dikkat

Uçuşu iptal olanlar dikkat

Ayıplı hizmetten acenta sorumlu olmayacak.
Orayı teröristlerden arındıracağız

Orayı teröristlerden arındıracağız

2 bin 400 rakımlı üs bölgesinde 'Pençe' mesajı.
Cinayetten 16 gün sonra paylaşmış

Cinayetten 16 gün sonra paylaşmış

ABD, Suudi Arabistan'a bir imtiyaz daha verdi.
200 bin<br>litre yakıt aldı

200 bin
litre yakıt aldı

Bodrum'da süper lüks yata 8 tankerle yakıt ikmali.
6 terörist<br>daha öldürüldü

6 terörist
daha öldürüldü

​'Pençe'de etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.
13 ile yağış uyarısı

13 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Milletten tam destek

Milletten tam destek

​Pençe Operasyonu ile ilgili 9 bin 317 kişiyle anket yapıldı.
Bayram<br>tatilinde acı bilanço

Bayram
tatilinde acı bilanço

103 kazada, 42 kişi hayatını kaybetti, 311 kişi de yaralandı.
12 saattir<br>dolu yağıyor

12 saattir
dolu yağıyor

Kentte ekili arazi, iş yerleri ve evleri su bastı.
Halka değil<br>kendine hizmet

Halka değil
kendine hizmet

​CHP'li Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, evini belediye işçilerine yaptırdı.​
Döviz gelirin<br>yoksa dövizle borçlanma

Döviz gelirin
yoksa dövizle borçlanma

​Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, kur riskine karşı uyarılarda bulundu.
Ben buraya Kato'dan geldim

Ben buraya Kato'dan geldim

İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'daki provokasyona ilişkin konuştu.
Geçmişin<br>tadını yaşatmalıyız

Geçmişin
tadını yaşatmalıyız

​Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, çocukluğundaki bayramları Yeni Şafak'a anlattı.​
Liderlere<br>'bayram' telefonu

Liderlere
'bayram' telefonu

​Cumhurbaşkanı, bazı ülkelerin liderleriyle telefonda bayramlaştı.
Bakanlığın ilk plajı<br>Bodrum'da açıldı

Bakanlığın ilk plajı
Bodrum'da açıldı

Girişler ücretsiz olacak, sayısı kısa zamanda artacak.
İstanbul'da<br>bayram trafiği

İstanbul'da
bayram trafiği

Trafik yoğunluğu yüzde 50'nin üzerine çıktı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.