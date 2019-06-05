Tim Cook: Çin Apple'ı hedef almıyor

ABD merkezli haber kanalı CBS News’e röportaj veren Tim Cook, Washington ile Pekin arasında yaşanan ticaret savaşlarına ilişkin açıklama yaptı.

Cook, "Dürüst olmak gerekirse, şuan Çin'in Apple'ı hedef aldığını zannetmiyorum. Bunun olmasını da beklemiyorum." dedi.

Huawei krizi

Huawei'in Mali İşler Direktörü Mıng, İran'a yaptırımları deldiği iddialarıyla, ABD'nin talebi üzerine 1 Aralık'ta Kanada'da gözaltına alınmış ve çıktığı mahkemede kefaletle serbest bırakılmıştı.

ABD Adalet Bakanlığının açıklamasında ise, Huawei’ye kara para aklamak ve para transferi dolandırıcılığı gibi yaklaşık 20 ayrı suçlama yöneltilmişti. Şirket, bunun yanı sıra ABD’li T-Mobile’ın cep telefonlarının denenmesinde kullandığı bir robota dair bilgileri çalmakla da suçlanmıştı.

ABD de mahkemeler, uluslararası ilişkiler ve ticaret sınırlamalarıyla Çinli teknoloji devi Huawei üzerinde kurduğu baskıyı artırıyor.

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