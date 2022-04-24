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Teknoloji Twitterdan reklam kararı Bilimle çelişenler yasaklanacak
SOSYAL MEDYA

Twitter'dan reklam kararı: Bilimle çelişenler yasaklanacak

Twitter, iklim değişikliğini inkarını reklamları yayınlamama kararı aldı.

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Haber Merkezi Diğer
Twitterdan reklam kararı: Bilimle çelişenler yasaklanacak
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Sosyal medya platformu Twitter iklim değişikliğiyle ilgili bilimsel verileri reddeden reklamlara izin vermeyeceğini duyurdu.

Twitter açıklamayı kendi bloğu üzerinden paylaştı. Açıklamada "İklim değişikliği inkarı'nın Twitter üzerinden para kazanmasının önüne geçeceğiz. Gerçeği yansıtmayan reklamlar iklim krizi konusundaki önemli tartışmaları gölgelememeli" denildi.

Daha önce Google ve Pinterest de benzer yönde adımlar atmıştı. Google geçen yıl iklim değişikliğini inkar eden reklamları yasakladığını duyurmuştu.

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