Teknoloji Twitterdan çok konuşulacak yeni özellik
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Twitter'dan çok konuşulacak yeni özellik

Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni bir özellik daha açığa çıkarıldı. Paylaşılan ekran görüntüleri, Yakında paylaşımlara hediye verme özelliği geleceğini ortaya koyuyor. Ancak özelliğin nasıl kullanılacağı şimdilik net değil.

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Twitterdan çok konuşulacak yeni özellik
Foto: Arşiv.

Dünyanın en popüler mikroblog sitesi Twitter'ın yeni bir özellik üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Sosyal medya platformlarının üzerinde çalıştığı yeni özellikleri açığa çıkaran Jane Manchun Wong ile Alessandro Paluzzi tarafından paylaşılan yeni özellik, Twitter fenomenlerine yeni bir gelir kapısı oluşturacak gibi görünüyor.

  • Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, şu an için genel anlamda anlaşılamadı.

Ancak bu özellik tam anlamıyla kullanılabilir olduğunda, kullanıcıların paylaşımlarına hediye vermek mümkün olacak. Bu hediyenin kripto para şeklinde mi olacağı yoksa uygulama içi sanal bir para birimi ile mi verileceği henüz net değil.

Twitter'ın yeni özelliği böyle görünecek:

Aslına bakacak olursak Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, tam anlamıyla bir sürpriz değil. Zira başta TikTok olmak üzere pek çok sosyal medya platformu, uygulama içi hediye yöntemini kullanıyor. Twitter'ın üzerinde çalıştığı yeni özellik, bu girişimlerin en yenisi olacak gibi görünüyor.

  • Twitter sözcüleri, kullanıcılar arasındaki etkileşimi artırabilmek için yeni yollar aradıklarını, bunun da onlardan bir tanesi olduğunu açıkladılar. Ancak bu özelliğin detaylarıyla ilgili hiçbir detay verilmedi.

Bu arada Jane Manchun Wong'un paylaştığı ekran görüntüsünde kullanıcı ismine eklenmiş bir mikrofon simgesinin yer aldığını görüyoruz. Bunun ne anlama geldiğini kimse bilmiyor. Sektör kaynaklarına göre mikrofon, Super Follow özelliği ile ilgili olsa da bu konuda net bir şey yok.

Twitter'da makale dönemi: Karakter sınırı ortadan kalkıyor
FOTOĞRAF 7
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Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, birkaç yıl önce aldığı bir kararla karakter sayısını 280'e çıkarmıştı.
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ABD'li şirket, şimdilerde ise bu karakter sınırını tamamen kaldırmanın planlarını yapıyor.
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Twitter, kullanıcıların karakter sınırına takılmadan paylaşım yapabilecekleri \"Makaleler\" isimli bir özellik üzerinde çalışıyor.
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Uygulamaya ve web sitesine eklenecek \"Makaleler\" bölümünde, yalnızca uzun paylaşımlar yapılabilecek ve bu paylaşımlar, ana tweet akışında gösterilmeyecek.
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Geliştirme aşamasında olan özellik, şu an için test ediliyor.
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Bu nedenle, gelecekte böyle bir özelliğin yayınlanıp yayınlanmayacağını şimdiden söylemek oldukça zor.
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Twitter'da makale dönemi: Karakter sınırı ortadan kalkıyor
Twitter, kullanıcıların karakter sınırına takılmadan paylaşım yapabilecekleri 'Makaleler' isimli bir özellik üzerinde çalışıyor.

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