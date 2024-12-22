Vivo X100s Pro özellikleri ile dikkat çeken bir akıllı telefon. Güçlü işlemcisi, yüksek çözünürlüklü ekranı ve üstün kamera sistemiyle öne çıkıyor. Vivo X100s Pro, güçlü özellikleri ve şık tasarımıyla dikkatlerden kaçmıyor. Vivo X100s Pro fiyatı, sunduğu performans göz önüne alındığında oldukça rekabetçi. Peki vivo X100s Pro özellikleri nedir, fiyatı ne kadar?
Vivo X100s Pro satın almak isteyenler için detaylı bir inceleme yapmak önemlidir. Bu telefonun kamera özellikleri, batarya ömrü, şarj süresi ve diğer teknik detayları telefon meraklıların gündeminde. Telefonun tasarımından kamerasına, performansından pil ömrüne kadar tüm detayları sizler için derledik. İşte Vivo X100s Pro fiyatı ve teknik özellikleri.
Vivo X100s Pro teknik özellikleri
Vivo X100s Pro, güçlü özellikleri ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Vivo X100s Pro özellikleri arasında 120Hz AMOLED ekran, dimensity 9200+ işlemci, ve 50 MP ana kamera yer alıyor. Ayrıca, 5000mAh batarya, hızlı şarj desteği ve 5G bağlantı özellikleri ile performansı üst düzey. Bu cihaz, fotoğraf ve video performansı, ekran kalitesi ve işlemci gücü ile orta-üst segment kullanıcıları hedefliyor. Vivo X100s Pro; şıklığı, güçlü donanımı ve uygun fiyatı ile dikkat çeken bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Çok sayıda yüksek kalite verilerle yapılan AI eğitimi sayesinde, X100 Pro gece sahnelerinin tonunu optimize ederek üstün performans sunar. vivo ve ZEISS arasındaki iş birliği ile tasarlanan X100 Pro, doğal renkleri olduğu gibi ortaya çıkarır ve sektörde lider bir renk farkı yaratan ΔE değeri sunar.
Eşdeğer: 5400 mAh, Çift Hücreli FlashCharge + Kablosuz FlashCharge 100 W + 50 W %50'ye kadar şarj etme süresi 14 Dakika, vivo logosu 4 saniyede belirir ve ana ekrana çok daha kısa sürede erişim sağlanır.
Sıfır Güç İle Süper Hızlı Başlatma
ZEISS 1-inç Ana Kamera
50 MP
1/0,98 inç
f/1,75 Diyafram Açıklığı
IMX989 Sensör
1 Cam + 7 Plastik Lens
OIS
Ultra Geniş Açılı Kamera
50 MP
1/2,76 inç
f/2,0 Diyafram Açıklığı
ZEISS APO Hareketli Telefoto Kamera
50 MP
1/2 inç
f/2,5 Diyafram Açıklığı
Hareketli Öğeler Tasarımı
OIS
Vivo X100 Pro fiyatı
Vivo X100 Pro (16+512) Akıllı Telefon Asteroit Siyah 55 bin TL
Vivo X100s Pro suya dayanıklı mı?
Vivo X100s Suya ve Toza Karşı Dayanıklılık.