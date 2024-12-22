Vivo X100s Pro satın almak isteyenler için detaylı bir inceleme yapmak önemlidir. Bu telefonun kamera özellikleri, batarya ömrü, şarj süresi ve diğer teknik detayları telefon meraklıların gündeminde. Telefonun tasarımından kamerasına, performansından pil ömrüne kadar tüm detayları sizler için derledik. İşte Vivo X100s Pro fiyatı ve teknik özellikleri.

Vivo X100s Pro, güçlü özellikleri ve şık tasarımı ile dikkat çekiyor. Vivo X100s Pro özellikleri arasında 120Hz AMOLED ekran, dimensity 9200+ işlemci, ve 50 MP ana kamera yer alıyor. Ayrıca, 5000mAh batarya, hızlı şarj desteği ve 5G bağlantı özellikleri ile performansı üst düzey. Bu cihaz, fotoğraf ve video performansı, ekran kalitesi ve işlemci gücü ile orta-üst segment kullanıcıları hedefliyor. Vivo X100s Pro; şıklığı, güçlü donanımı ve uygun fiyatı ile dikkat çeken bir akıllı telefon olarak öne çıkıyor. Çok sayıda yüksek kalite verilerle yapılan AI eğitimi sayesinde, X100 Pro gece sahnelerinin tonunu optimize ederek üstün performans sunar. vivo ve ZEISS arasındaki iş birliği ile tasarlanan X100 Pro, doğal renkleri olduğu gibi ortaya çıkarır ve sektörde lider bir renk farkı yaratan ΔE değeri sunar.