Twente nerenin, hangi ülkenin takımı?
Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Peki Twente hangi ülkenin takımı? İşte Twente oyuncu kadrosu, başarıları
Twente nerenin, hangi ülkenin takımı?
FC Twente Hollanda Enschede'de kurulan futbol kulübü. 1965 yılında kurulan kulüp Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de yer almaktadır.
1965 yılında aynı şehirdeki iki takım, Sportclub Enschede ve Enschedese Boys'un birleşmesi ile kurulmuştur. 1926 yılında Sportclub Enschede'nin şampiyonluğundan sonra uzun zaman hiç şampiyonluk yaşamamış olan takım 2009-2010 sezonunda 86 puan toplayarak tarihinde ilk defa Hollanda şampiyonu olmuştur.
Temsil ettiği yer: Enschede, HollandaArena/Stadyum: De Grolsch Veste
Twente Teknik direktör: Joseph Oosting
Twente hangi ligde?
Ligler: Eredivisie, KNVB beker
Twente oyuncu kadrosu
- Lars Unnerstall
- Giovanni Troupée
- Robin Pröpper (2. Kaptan)
- Julio Pleguezuelo
- Gijs Smal
- Wout Brama (kaptan)
- Václav Černý
- Luka Ilić (kiralık geldiği kulüp: Manchester City)
- Jody Lukoki
- Virgil Misidjan
- Ricky van Wolfswinkel
- Michel Vlap (kiralık geldiği kulüp: Anderlecht)
- Kik Pierie (kiralık geldiği kulüp: Ajax)
- Jayden Oosterwolde
- Dimitris Limnios (kiralık geldiği kulüp: FC Köln)
- Ramiz Zerrouki
- Jeffrey de Lange
- Michal Sadílek (kiralık geldiği kulüp: PSV)
- Denilho Cleonise
- Manfred Ugalde (kiralık geldiği kulüp: Lommel)
- Ennio van der Gouw
- esse Bosch
- Mees Hilgers
- Luca Everink
- Max Bruns
- Daan Rots
- Casper Staring
- Dario Đumić
Twente başarıları
Eredivisie
Şampiyon (1): 2010
İkinci (3): 1974, 2009, 2011
KNVB beker
Şampiyon (3): 1977, 2001 ve 2011
İkinci (4): 1975, 1979, 2004 ve 2009
Johan Cruijff Shield
Şampiyon (2): 2010, 2011
İkinci (1): 2001
UEFA Kupası
İkinci (1): 1975