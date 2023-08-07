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Twente nerenin takımı?

Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Peki Twente hangi ülkenin takımı? İşte Twente oyuncu kadrosu, başarıları.

15:28 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Twente nerenin, hangi ülkenin takımı?

Twente nerenin, hangi ülkenin takımı?

Avrupa Konferans Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi yapıldı. Fenerbahçe, Maribor'u elemesi halinde Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Twente-Riga eşleşmesinin galibiyle eşleşecek. Peki Twente hangi ülkenin takımı? İşte Twente oyuncu kadrosu, başarıları

Twente nerenin, hangi ülkenin takımı?

FC Twente Hollanda Enschede'de kurulan futbol kulübü. 1965 yılında kurulan kulüp Hollanda 1. Ligi Eredivisie'de yer almaktadır.

1965 yılında aynı şehirdeki iki takım, Sportclub Enschede ve Enschedese Boys'un birleşmesi ile kurulmuştur. 1926 yılında Sportclub Enschede'nin şampiyonluğundan sonra uzun zaman hiç şampiyonluk yaşamamış olan takım 2009-2010 sezonunda 86 puan toplayarak tarihinde ilk defa Hollanda şampiyonu olmuştur.

Temsil ettiği yer: Enschede, HollandaArena/Stadyum: De Grolsch Veste

Twente Teknik direktör: Joseph Oosting

Twente hangi ligde?

Ligler: Eredivisie, KNVB beker

Twente oyuncu kadrosu

  1. Lars Unnerstall
  2. Giovanni Troupée
  3. Robin Pröpper (2. Kaptan)
  4. Julio Pleguezuelo
  5. Gijs Smal
  6. Wout Brama (kaptan)
  7. Václav Černý
  8. Luka Ilić (kiralık geldiği kulüp: Manchester City)
  9. Jody Lukoki
  10. Virgil Misidjan
  11. Ricky van Wolfswinkel
  12. Michel Vlap (kiralık geldiği kulüp: Anderlecht)
  13. Kik Pierie (kiralık geldiği kulüp: Ajax)
  14. Jayden Oosterwolde
  15. Dimitris Limnios (kiralık geldiği kulüp: FC Köln)
  16. Ramiz Zerrouki
  17. Jeffrey de Lange
  18. Michal Sadílek (kiralık geldiği kulüp: PSV)
  19. Denilho Cleonise
  20. Manfred Ugalde (kiralık geldiği kulüp: Lommel)
  21. Ennio van der Gouw
  22. esse Bosch
  23. Mees Hilgers
  24. Luca Everink
  25. Max Bruns
  26. Daan Rots
  27. Casper Staring
  28. Dario Đumić

Twente başarıları

Eredivisie

Şampiyon (1): 2010

İkinci (3): 1974, 2009, 2011

KNVB beker

Şampiyon (3): 1977, 2001 ve 2011

İkinci (4): 1975, 1979, 2004 ve 2009

Johan Cruijff Shield

Şampiyon (2): 2010, 2011

İkinci (1): 2001

UEFA Kupası

İkinci (1): 1975

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