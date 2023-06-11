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YÖKDİL/2 sınav başvuruları ne zaman başlıyor?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen YÖKDİL 2 sınavı için geri sayım başladı. YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılabilecek. YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak. Sınav sonuçları sınavın gerçekleştirildiği tarihten itibaren 5 (beş) yıl süreyle geçerli olacak. Peki YÖKDİL hangi tarihte yapılacak? YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? İşte, YÖKDİL/2 sınav tarihi ve konuyla ilgili bilgiler.

14:41 . 11/06/2023 Pazar
Yeni Şafak
ÖSYM YÖKDİL sınav tarihi

ÖSYM YÖKDİL sınav tarihi

YÖKDİL sınav tarihi için heyecanlı bekleyiş başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca, yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na (2023-YÖKDİL/2) yabancı dil sınav puanı almak isteyen adaylar katılım gösterecek.

2023 YÖKDİL/2 sınav tarihi, yabancı dil bilgisini test etmek isteyen adaylar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl ikinci kez yapılacak olan YÖKDİL'in başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki, YÖKDİL/2 sınavı ne zaman? İşte ÖSYM YÖKDİL sınav tarihi.

YÖKDİL/2 sınav başvuruları ne zaman başlıyor?

YÖKDİL/2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapılabilecek. YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.

YÖKDİL/2 sınavı ne zaman?

  • ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte YÖKDİL sınav tarihi belli oldu. Buna göre; Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.
  • YÖKDİL/2 Sınav, saat 10.15’de başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecektir. Bir dönemde sadece bir yabancı dil ve alandan sınava girilebilecektir.
  • Adaylara başvuru esnasında beyan ettikleri alan ve yabancı dile ait sınav evrakı verilecektir. İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacaktır.
  • Sınav günü saat 10.00’a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.

ÖSYM YÖKDİL sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılabilecektir.

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