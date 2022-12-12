Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman başlayacak?

Yarıyıl tatili ne zaman? sorusunun yanıtı, kış tatilini iple çeken öğrenciler tarafından sorgulanıyor. İlk ara tatil sonrasında sömestr tatili için geri sayıma başlayan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2022-23 tatil takvimini araştırıyor. Peki, Yarıyıl tatili (15 tatil) ne zaman?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

MEB’in açıkladığı 2022-2023 eğitim öğretim yılı takvimine göre öğrenciler 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yarıyıl tatili olarak da bilinen Sömestr tatilini yapacak.Yarıyıl tatili hafta sonları ile birlikte toplam 16 gün sürecek. Okullarda birinci dönemin son günü 20 Ocak Cuma gününe denk geliyor. Sömestr tatilinin ardından eğitim öğretim faaliyetleri 6 Şubat 2022 Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek.

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İKİNCİ DÖNEM ARA TATİL TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerin dönem aralarında dinlenebilmeleri ve yoğun ders temposundan kısa sürede uzaklaşması için ara tatil uygulaması yapıyor. Birinci dönem ara tatili 14-18 Kasım 2022 tarihleri arasında uygulandı. İkinci dönem ara tatili ise ikinci dönem Ramazan Bayramı tatili tarihleriyle benzerlik gösteriyor. Öğrenciler 17-20 Nisan tarihleri arasında ara tatil yapacak.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2022-2023 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu.

Buna göre; ikinci dönem, 06 Şubat 2023 Pazartesi günü başlayacak ve 16 Haziran 2023 Cuma günü sona erecektir.

Bu bilgi doğrultusunda okullar 16 Haziran 2023 Cuma günü tatile girecek.