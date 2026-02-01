ABD'yi sarsan üç milyon belge

ABD Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştıklarını duyurdu. Blanche, belgelerin yanı sıra 2 bin videou ve yaklaşık 180 bin görseli yayımlayarak kamuoyunun erişimine açtıklarını bildirdi. Belgelerde, daha önce İsrail Dış İstihbarat Servisi (Mossad) ile bağlantılı olduğu belirlenen Epstein'ın eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'ın yanı sıra, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ve ABD'li milyarderler Elon Musk ve Bill Gates ile bağlantısı dikkat çekiyor. FBI tarafından 2020 yılında gizli bir kaynağa dayanarak hazırlanan bir belgeye göre ise Epstein'ın Barrak tarafından eğitildiği ve ABD ile "müttefik" ülkelerin istihbaratına çalıştığı ortaya çıktı.

TRUMP İSRAİL'İN KONTROLÜNDE

FBI belgesinde Epstein'ın istihbarat servisleriyle yaptığı yazışmalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail tarafından yönlendirildiği ve Tel Aviv'in kontrolünde olduğu söyleniyor. ABD Adalet Bakanı Todd Blanche ise Trump'ın bakanlığa "şeffaf olma talimatı" verdiğini ve bakanlığın da bunu yaptığını iddia etti. 500'den fazla avukat ve uzmanın bu çalışmayı tamamlamak için uzun günler ve geceler geçirdiğini kaydeden Blanche, "Yasaya uyduk. Kanuna uyduk. Başkan Trump'ı, ya da herhangi birini korumadık. Epstein hakkında sakladığımız süper gizli belgeler yok” diye konuştu. Blanche, Bakanlığın "çocuk istismarını ciddiye almadığı" yönündeki her türlü "eleştiriyi böylelikle kırdığını" öne sürdü.

BARAK İŞİN İÇİNDE

Yeni yayınlanan belgelerde eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve eşi Nili Priel'in, Epstein'a ait New York'taki bir dairede birden fazla kez konakladığı ortaya çıktı. Buna göre Priel, Mayıs 2017'de Epstein'e, kendisi ve Barak'ın birkaç günlüğüne Harvard bölgesine gitmek için konakladıkları daire ile ilgili yazışmalar yapmış. Diğer e-postalarda ise Barak çiftinin New York'u ne zaman ziyaret edeceğine yönelik Groff, Epstein ve Priel'in görüşmeler ayarlama konusunda sık sık birbirleriyle yazıştığı aktarıldı.

MUSK VE GATES İNKAR ETTİ

Öte yandan ABD'li iş insanı Elon Musk'ın, Epstein'a ait Karayipler bölgesindeki adalara gezi düzenlemek için kendisiyle iletişime geçtiği CNN'in Bakanlığın yayınladığı belgelere dayandırdığı haberine göre Musk, 13 Aralık 2013'te gönderdiği e-postada Epstein'e hitaben, "Tatillerde Britanya Virjin Adaları/St. Bart's bölgesinde olacağım. Ziyaret için uygun bir zaman var mı?" ifadelerini kullanmıştı.Haberde, söz konusu e-postalardan Musk'ın nihayetinde ziyaret edip etmediği net anlaşılmadığı ancak yazışmaların ikili arasında "daha önce ortaya çıkmamış bir iletişim düzeyini gösterdiği" savunuldu. Dosyalarda yer alan bazı e-postalarda, Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates'in "Rus kızlarla" yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı o dönemki eşi Melinda'dan gizlemeye çalıştığı iddialarına da yer verildi. Musk ve Gates, daha önce yaptıkları açıklamalarda, Epstein ile ilişkilerine dair iddiaları "saçma" olarak niteleyerek inkar etmişti.











