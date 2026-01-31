Pedofili baronu Epstein’den Türkiye’ye operasyon için fon istemiş: Robert Kolej’den gönderilen mektup ifşa oldu

Mektubun en çarpıcı kısımlarından biri de Landon’ın, Türkiye aleyhtarı faaliyetleri fonlamak için Epstein’den yardım istemesi oldu. Landon, "Sadece düşüncelerini almak ve bu hikâyeyi başka hangi vakıflara ya da milyarderlere sunabileceğime dair bir fikrin olup olmadığını görmek istedim" sözleriyle, Türkiye’nin milli yapısına karşı yürüttükleri lobi faaliyetleri için küresel sermayeden sponsor ve fon arayışında olduğunu tescilledi.