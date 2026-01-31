Pedofili baronu Epstein’den Türkiye’ye operasyon için fon istemiş: Robert Kolej’den gönderilen mektup ifşa oldu

Pedofili ve çocuk istismarı ağı kurduğu gerekçesiyle yargılanırken hücresinde ölü bulunan Jeffrey Epstein’in dosyalarından, Türkiye’ye yönelik kirli bir ideolojik operasyonun izleri çıktı. Robert Koleji Yönetim Kurulu Üyesi Thomas Jr. Landon’ın Epstein’e gönderdiği mektup, Batılı odakların Türkiye’nin milli ve manevi değerlerinden duyduğu rahatsızlığı açıkça ortaya koydu. Mektupta Türkiye’nin muhafazakârlaşmasından duyulan endişe itiraf edilirken, bu süreci tersine çevirmek için küresel sermayeden fon arayışına girildiği belgelendi. Landon’ın, pedofili baronundan “hangi vakıf ve milyarderlere gidilmesi gerektiği” konusunda akıl istemesi, işin sadece fikir düzeyinde değil, doğrudan bir operasyon planı olduğunu gözler önüne serdi. Daha da çarpıcısı, bu kirli plan için kapısı çalınan isimlerden birinin Bill Gates olmasıydı. Epstein dosyalarında Gates’in şantaj, uygunsuz ilişkiler ve özel jet yolculuklarıyla anılması, Türkiye’ye karşı yürütülmek istenen bu ideolojik kuşatmanın hangi karanlık zemin üzerinde şekillendiğini bir kez daha ortaya koydu. 150 yıllık eğitim mirasıyla övünen Robert Koleji’nin bir yöneticisinin, Türkiye’nin değerlerine karşı pedofili ağı ve milyarderler üzerinden fon dilenmesi, skandalın boyutunu derinleştirdi.
TÜRKİYE'NİN MUHAFAZAKARLAŞMASINDAN RAHATSIZ OLDULAR
KİRLİ OPERASYON İÇİN FON ARAYIŞI
ROBERT KOLEJİ’NİN "MİSYONU" SORGULANIYOR
150 yıldır Türkiye’nin en parlak zihinlerini mezun etmekle övünen Robert Koleji’nin bir yönetim kurulu üyesinin, karanlık isimlerle böyle bir pazarlığa girmesi, akıllarda soru işareti oluşturdu.
MUHAFAZAKAR TÜRKİYE’YE KARŞI GATES VAKFI’NA "SUNUM" TEKLİFİ
Skandal mektupta Landon, Türkiye'nin muhafazakar yapısını bozmak için yapılacak çalışmaların Bill Gates’in vakfına sunulup sunulamayacağını şu sözlerle sorguluyor:
Yaklaşık 108 milyar dolarlık devasa bütçesiyle dünyanın en zengin vakıflarından biri olarak gösterilen Gates Vakfı, bu mektupta Türkiye'ye yönelik ideolojik operasyonların potansiyel sponsoru olarak geçiyor.
İşte İstihbarat Raporu Dergisi'nden Cihat Arpacık'ın Türkçe'ye çevirerek paylaştığı mektup:
EPSTEIN DOSYALARINDA BILL GATES SKANDALI: RUS KIZLAR VE ŞANTAJ İDDİALARI
Özellikle 2013 tarihli yazışmalarda, Gates’in eşi Melinda’dan bu durumları gizlemek için yardım talep ettiği, Epstein’ın ise Gates ile olan altı yıllık yakın ilişkisini kullanarak itibarını korumaya çalıştığı görülüyor. Belgelerde ayrıca Gates’in Rus bir kadınla ilişkisi sonrası antibiyotik ilaç temini gibi çarpıcı ve kirli iddialar yer alıyor.
"SİZİNLE KONUŞMAK İSTİYOR AMA KARISI İZİN VERMİYOR"
Gates’in Epstein ile olan yakınlığı, ailesinde de büyük krize neden olmuş. Wall Street Journal ve NYT tarafından belgelenen uçuş kayıtları, Gates’in Epstein’in "Lolita Express" olarak bilinen özel jetiyle defalarca seyahat ettiğini kanıtlıyor. Belgelerde yer alan bir danışman notu ise durumun vahametini gözler önüne seriyor:
Bu ifade, Gates'in çocuk istismarcısı Epstein ile kopmak istemeyen derin bağını açıkça ispatlıyor.
EPSTEIN’IN MALİKANESİNDE GATES’İN FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI
ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından yayınlanan fotoğraflar, Bill Gates’in "sadece birkaç yemek yedim" savunmasını çürütmüştü. Epstein’ın malikanesinde çekilen ve 95 bin fotoğraflık serinin bir parçası olan karelerde Gates, cinsel saldırı suçlamalarıyla anılan Prens Andrew ve Epstein’ın uzun süreli pilotuyla birlikte görülüyor.
Melinda Gates ise boşanma sonrası yaptığı açıklamalarda Epstein’ı "kötülüğün vücut bulmuş hali" olarak tanımlayarak, bu ilişkinin evliliklerini bitiren ana unsurlardan biri olduğunu itiraf etmişti.
Robert Koleji yöneticisi Landon'ın, böyle bir karanlık ilişkiler ağına sahip olan Bill Gates ve Epstein ikilisinden Türkiye'deki muhafazakarlaşmaya karşı "yardım" dilenmesi, kurulan tezgahın ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha kanıtladı.
THOMAS JR. LANDON KİMDİR?
Robert College Mütevelli Heyeti’nin (Trustee Emeritus) kıdemli üyelerinden Landon Thomas Sr., 18 Mart 2023 tarihinde ABD’nin Maine eyaletine bağlı Lincolnville’deki evinde yaşamını yitirdi. Thomas, Robert College’a yaklaşık 40 yıl boyunca mütevelli olarak hizmet verdi.
Augusta, Georgia’da büyüyen Landon Thomas Sr., Middlesex School’un ardından Harvard Üniversitesi’nde eğitim gördü. 1961 yılından 1999’daki emekliliğine kadar New York merkezli Fiduciary Trust Company International’da görev yaptı; kariyerini şirketin Başkan Yardımcılığı (Vice Chairman) pozisyonunda tamamladı.
Thomas’ın Türkiye’ye, Türk tarihine ve kültürüne olan ilgisi 1960’lı yılların başında Avrupa askerî tarihi merakıyla başladı ve zamanla Osmanlı tarihine yöneldi. Balayının bir bölümünü Ege’de mütevazı bir guletle geçiren Thomas, Robert College için ilk olarak bağış ve kaynak geliştirme çalışmalarında yer aldı. 1968-2008 yılları arasında Mütevelli Heyeti üyesi olarak görev yapan Thomas, bu süreçte okulun gelişimi ve kurumsal ilerlemesine yönelik hemen her alanda aktif rol üstlendi.
Robert College camiasından Aptullah Kuran, Ali Neyzi, Ali Mansur, Barbara Zinsser ve Oya Başak başta olmak üzere pek çok isimle kalıcı dostluklar kuran Thomas, kendi kendine Türkçe öğrenerek tarih alanında kapsamlı okumalar yaptı. Osmanlı dönemine ait sikke ve madalyalar konusunda önemli bir koleksiyona sahipti. İstanbul’da düzenlenen yıllık mütevelli toplantılarına büyük bir ilgiyle katılan Thomas, çoğu zaman çocuklarını ve torunlarını da yanında getirdi. Emekliliğinin ardından ise en mutlu anlarını İstanbul sokaklarında dolaşarak, kedileri ve az bilinen camileri fotoğraflayarak ya da Boğaz’a bakan balkonunda vakit geçirerek yaşadı.
Landon Thomas Sr.’ın ardından kız kardeşi Mary Darcy Thomas Burgund, eski eşi Gladys Roberts Thomas, çocukları Landon Thomas Jr. (Mary Valaika ile evli), Stephanie Bowie Thomas, Frederic Western Thomas (Laongdao “Tak” Suppasettawat ile evli) ve torunları Cornelia Anne Thomas, Landon Thomas III ile Campbell Morgan Thomas kaldı. Thomas, ikinci eşi Elizabeth Morgan Kinnicutt ve kız kardeşi Cornelia Anne Thomas’tan önce hayatını kaybetmişti.