Küresel elitlerin karanlık ağı: Epstein dosyasında 3 milyondan fazla belge, binlerce kanıt deşifre edildi

Dünya kamuoyunun yıllardır odak noktasında olan Jeffrey Epstein davasında, Amerikan hukuk tarihinin en kapsamlı şeffaflık adımlarından biri atıldı. ABD Adalet Bakanlığı, 2019 yılında hücresinde ölü bulunan milyarderin kurduğu suç imparatorluğuna dair 3 milyondan fazla belgeyi, 180 bin fotoğrafı ve 2 bin videoyu gün yüzüne çıkardı. Adalet Bakan Yardımcısı Todd Blanche’ın "Amerikan halkına bir şeffaflık borcu" olarak nitelediği bu devasa veri seti, sadece Epstein’ın bireysel suçlarını değil; siyaset, ekonomi ve kraliyet dünyasının en tepesindeki isimlerle kurduğu sarsıcı ilişkiler ağını da deşifre ediyor.
ABD Adalet Bakanlığı, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı kurma suçlarıyla tutuklu yargılanırken hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni dosyayı daha kamuoyuyla paylaştı.
Donald Trump’ın imzaladığı yasa çerçevesinde kamuoyuna sunulan bu son paket, bugüne kadar paylaşılmış en kapsamlı veri seti olma özelliğini taşıyor. Bakan Yardımcısı Todd Blanche, bu adımın Amerikan halkına karşı bir şeffaflık borcu olduğunu ve yasal sürecin sonuna gelindiğini belirtti.
İNGİLİZ KRALİYET AİLESİYLE DERİN BAĞLAR
Belgelerdeki en sarsıcı bölümlerden biri, Jeffrey Epstein’ın İngiliz Kraliyet ailesi üyeleriyle olan samimi diyaloğunu gözler önüne seriyor.
GİZEMLİ AKŞAM YEMEKLERİ
Yazışmalarda "The Duke" (Dük) imzasıyla yer alan ve Prens Andrew olduğu tahmin edilen şahısla yapılan planlar dikkat çekiyor.
Sarayda buluşma: Buckingham Sarayı’nda "tam mahremiyet" garantili bir akşam yemeği organizasyonu.
Tanıştırma teklifi: Epstein’ın aynı yazışmalarda, bu kişiye 26 yaşında Rus bir kadını takdim etmeyi teklif ettiği görülüyor.
‘EFSANE’ YAKIŞTIRMASI
Prens Andrew’un eski eşi Sarah Ferguson ile 2009 yılında yapılan yazışmalar, Epstein’ın hüküm giydiği dönemde bile bu çevrelerle bağını koparmadığını kanıtlıyor.
Ferguson'un, o dönem ev hapsinde olan Epstein’a "özel bir dost" ve "efsane" şeklinde hitap ettiği belgelerde yer alıyor.
Bu belgeler sadece Epstein’ın bireysel suçlarını değil, aynı zamanda küresel elitlerle kurduğu nüfuz ağını da ifşa ediyor. 2008 yılındaki mahkumiyetine rağmen 2010 yılında dahi üst düzey isimlerle kurduğu bu "tehlikeli yakınlık", davanın neden bu kadar uzun süre gündemde kaldığını açıklar nitelikte.
ELON MUSK YALAN SÖYLEMİŞ
Bunun üzerine ABD basını, belgelerin detaylarını incelemeye aldı. CNN'in haberine göre Elon Musk, 13 Aralık 2013'te gönderdiği e-postada Epstein'e hitaben, "Tatillerde Britanya Virjin Adaları/St. Bart's bölgesinde olacağım. Ziyaret için uygun bir zaman var mı?" ifadesini kullandı.
Musk, verdiği yanıtta ise önce yıl başı sonrası 2 Ocak gecesi Los Angeles'a geri uçması gerektiğini bildirdi ancak ayrılışını bir gün erteleyebileceğini belirterek, Epstein'e "2'sinde adanıza ne zaman gelmeliyiz?" diye sordu.
CNN haberinde, söz konusu e-postalardan Musk'ın nihayetinde ziyaret edip etmediğinin net anlaşılmadığını ancak yazışmaların ikili arasında "daha önce ortaya çıkmamış bir iletişim düzeyini gösterdiğini" belirtti.
ESKİ İSRAİL BAŞBAKANI DA DOSYALARDA
Yine ABD basınındaki bir başka haberde belgelerde adı geçen eski İsrail Başbakanı Ehud Barak ve eşi Nili Priel'in, Epstein'a ait New York'taki bir dairede birden fazla kez konakladığı ortaya çıktı.
Diğer e-postalarda ise Barak çiftinin New York'u ne zaman ziyaret edeceğine yönelik Groff, Epstein ve Priel'in görüşmeler ayarlama konusunda sık sık birbirleriyle yazıştığı aktarıldı.
ABD Adalet Bakan Yardımcısı Blanche, 30 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, Epstein hakkındaki soruşturmayla ilgili 3 milyondan fazla yeni belgeyi yayımlayarak, kamuoyunun erişimine açtıklarını söylemişti.
BILL GATES’E BULAŞAN HASTALIK
Microsoft'un kurucu ortağı ve eski Üst Yöneticisi (CEO) Bill Gates, Jeffrey Epstein hakkındaki soruşturma dosyalarında kendisi hakkında yer alan iddiaları "asılsız ve saçma" olarak nitelendirerek reddetti.
Dosyalarda yer alan bazı e-postalarda, Gates'in "Rus kızlarla" yaşadığı ilişkilerin ardından cinsel yolla bulaşan bir hastalığı o dönemki eşi Melinda'dan gizlemeye çalıştığı iddialarına yer verildi.
Gates'in sözcüsü, BBC'ye yaptığı açıklamada, iddiaların "asılsız ve saçma" olduğunu, Gates'in söz konusu suçlamalarla herhangi bir ilgisinin bulunmadığını belirtti.
Bahsi geçen e-postaların Epstein'ın kendi kurgusu olduğunu savunan sözcü, "Bu belgeler, Epstein'ın Gates ile sürdürmek istediği ilişkiyi devam ettirememesinden duyduğu rahatsızlığı ve onu karalamak için ne kadar ileri gidebildiğini göstermektedir." ifadesini kullandı.
EPSTEIN OLAYI
En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.
Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.
ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.