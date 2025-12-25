Epstein boğularak öldürülmek istendi

Yeni yayınlanan ABD’li Jeffrey Epstein dosyaları, milyarder finansçının ölümünden haftalar önce New York’taki Metropolitan Correctional Center'da (MCC) yaşanan ve yıllardır tartışılan olaya dair ayrıntılı resmi kayıtları gün yüzüne çıkardı.
Belgeler; cezaevi psikoloji notları, olay tutanakları, sağlık değerlendirmeleri ve fotoğraf sayfalarından oluşuyor. Kayıtlar, 23 Temmuz 2019 gecesi Epstein’ın hücresinde boynunda izlerle bilincini kaybetmiş halde bulunduğunu, ancak olayın buna rağmen “olası intihar girişimi” olarak sınıflandırıldığını gösteriyor. Cezaevi tıbbi kayıtlarına göre Epstein, hücresinde yüksek sesle horlayarak, tepkisiz halde bulundu. Sağlık personeli, boynun tabanında dairesel bir kızarıklık (erythema) ile sürtünmeye bağlı izler tespit etti, dizinde de morarma not edildi. Olayın gerçekleştiği saatlerde kapsamlı bir tıbbi değerlendirme yapılmadığı, daha sonra muayene edildiği kayıtlara girdi.
İP GÖSTERİP ALAY ETTİ
Psikoloji Servisi’nin Klinik Müdahale notları, Epstein’ın özel gözetim birimine (SHU) dönmekten korktuğunu açıkça ortaya koyuyor. Epstein, personeline “Boynumda izlerin oluştuğu yere geri dönmekten korkuyorum, ne olduğunu bilmiyorum” dedi. Son beş gündür gürültü ve stres nedeniyle gecede yalnızca 30 dakika uyuduğunu da aktardı. Belgelerde, Epstein’ın hücre arkadaşı olan eski polis Nicholas Tartaglione hakkında tehdit ve taciz iddiaları da yer alıyor. Epstein, Tartaglione’un kendisini “öldürmeye çalıştığını” söyledi. Tutanaklar, Tartaglione’un agresif davranışlar sergilediğini, hatta boynuna ip dolayarak Epstein’la alay ettiğinin görüldüğünü kaydetti. Tartaglione’un ifadesinde ise olay sırasında uyuduğunu ve sesleri duyup gardiyanları çağırdığını söylediği aktarılıyor.
Trump adayı ziyaret etmiş
- ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2024’te yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, “Epstein’ın uçağına hiç binmedim ya da adasına da gitmedim” iddiası Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı yeni belgelerle yalanlandı. Belgeler arasında yer alan ve Ocak 2020 tarihli bir savcılık e-postasına göre, Trump’ın 1990’lı yıllarda hüküm giymiş cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein’ın özel jetiyle sekiz kez uçtuğu belirtildi.