Epstein boğularak öldürülmek istendi

ABD Başkanı Donald Trump’ın, 2024’te yaptığı bir sosyal medya paylaşımında, “Epstein’ın uçağına hiç binmedim ya da adasına da gitmedim” iddiası Adalet Bakanlığı’nın yayınladığı yeni belgelerle yalanlandı. Belgeler arasında yer alan ve Ocak 2020 tarihli bir savcılık e-postasına göre, Trump’ın 1990’lı yıllarda hüküm giymiş cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein’ın özel jetiyle sekiz kez uçtuğu belirtildi.