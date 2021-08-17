Afgan televizyonunda bir ilk: Taliban'ın basın sözcüsü kadın sunucunun sorularını yanıtladı

Son bir ayda Afganistan'da vilayet merkezlerine ve 15 ağustosta da başkent Kabil'e hakim olan Taliban'ın basın ekibinden Abdul Hak Hammad, Tolo News TV'te Bihişte Argand'a konuştu. Hammad'ın canlı yayında kadın sunucuyla söyleşi yapması geniş ilgi uyandırdı.

Söyleşide Kabil'de saatler geçtikçe daha fazla güvenliğin sağlandığını, stüdyoya gelirken trafik dahil yaşamın normal akışında seyrettiğini, işe giden memurlar gördüğünü ifade eden Hammad, "Taliban tüm hükümet çalışanlarından, bakanlar ve başkanlar hariç, işlerine dönmelerini istiyor. Bu akşama kadar yönetim boşluğunun doldurulacağını umuyorum" dedi.

Afganistan'da Pencşir vilayetinin yakında teslim olacağına dair duyumlar aldıklarını, bunun gerçekleşmesi halinde Taliban'ın Afganistan'ın tam kontrolünü alacağını ifade eden Hammad, yönetim konusunda bundan sonra izlenecek adımlara ilişkin bilgi verdi.

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MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Hammad, Katar'ın Doha kentinde Afganistan'da nasıl bir yönetim sistemi kurulacağına, adının ve yapısının ne olacağına dair müzakerelerin devam ettiğini, çok yakın gelecekte durumun netleşmesini beklediklerini belirterek "Gelecekteki hükümeti kurmak için müzakereler devam ediyor. Bir konsey oluşturulması muhtemel. Bundan sonra anayasa tartışma konusu olacaktır. Kapsamlı ve kapsayıcı bir hükümetten söz ediliyor. Zabibullah Mücahit (Taliban Sözcüsü) bugün Kabil'e geldi ve durum hakkında daha fazla bilgi verecektir" ifadesini kullandı.

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ÜLKEYE İHANET EDENLER KORKUYOR YA DA KAÇTI

Kabil'de şehrin yok edileceği ve yeni bir iç savaşın patlak vereceği endişesi taşıyanların sayısının azaldığını Hammad, "Sadece son 20 yılda ülkeyi soyanlar, yabancılara satanlar ve ülkeye ihanet edenler korkuyor ya da kaçtı. Eskiden sokaklarda akşam saat 4'ten sonra yürüyemezdiniz. Ama şimdi Afganistan'da günün 24 saati seyahat edebilirsiniz. Bu büyük bir değişiklik" dedi.

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"AFGANİSTAN'IN ASIL SAHİBİ BİZİZ"

Afganistan'ın asıl sahibinin kendileri olduğunu savunan Hammad, "Taliban eski yönetim gibi hırsız ve hain değil. Batı'nın propagandasıyla Taliban'ın adı lekelendi. Molla Mohammed Ömer'in oğlu Molla Muhammed Yakub'un önemli açıklamaları var. Kimsenin malına ırzına dokunmayacağız. İntikam peşinde değiliz. Biz güvenliği sağlamak için geldik" açıklamasını yaptı.

Abdul Hak Hammad, Fransa Büyükelçiliği önünde vize bekleyen birçok Afgan gördüklerine işaret ederek "Onlar 20 yıl bize saldırdı ama biz onlara bir şey yapmıyoruz. Gelin birlikte ülkeyi dış güçlerin işgalinden kurtaralım" ifadelerini kullandı.

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"CUMHURBAŞKANI GANİ 60 MİLYON DOLARLA KAÇTI"

Hammad, Afganistan'dan ayrılmadan önce selefi Hamid Karzai'yi "hırsızlık ve yağmayı önlemek için Kabil'e çağırdığını" söylediği Cumhurbaşkanı Eşref Gani'yi de "kendi halkı ve milletine ihanet etmekle, devletin malını çalmakla" suçladı.

Abdul Hak Hammad, Gani'nin ülkeden kaçarken yanında 60 milyon dolar götürdüğünü, 40 milyon doların ise Kabil havaalanında kaldığını ileri sürdü.

FOTOĞRAF 10 Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından yaşanan kaosu dünya basını manşetten okuyucularına duyurdu. Fransız Libération gazetesi ön sayfasında Afganistan: Hayatın için koş başlığıyla havaalanında çevre duvarına tırmanmaya çalışan Afganların bir fotoğrafını kullandı. Washington Post: “Afganistan Taliban'a düşüyor” ABD silahlı kuvvetlerinin günlük gazetesi Stars and Stripes, “Bitti” manşetini attı. New York Times'ın manşetinde “Taliban Kabil'i ele geçirdi, ABD'yi hayrete düşürdü: 20 yıllık çaba günler içinde çözülüyor” ifadesi yer aldı. İngiliz Daily Mirror gazetesi, Kabil'den ayrılan bir nakliye uçağına tıkıştırılmış Afganların fotoğrafını manşetine taşıyarak “Çaresiz” başlığını kullandı. Daily Mail'in manşetinde Biden: Afganların kendi suçu yazıyor. Daily Express, Başbakan zamana karşı yarışta 200 ekstra tabur gönderiyor” manşetini attı. The Guardian gazetesi, “Binlerce kişi Taliban'dan kaçmak için mücadele ederken Kabil'de kaos” başlığı ile okuyucularına Afganistan'daki gelişmeleri aktardı. İspanyol El Mundo gazetesi, Biden: Afganlar savaşmak istemiyor'” manşetini attı. Dünya basını Afganistan'da yaşanan kaosu böyle gördü: Hayatın için koş Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesinin ardından yaşanan kaosu dünya basını manşetten okuyucularına duyurdu. Uluslararası yayınlar, Kabil'de yaşananların büyük bir insanlık dramı olduğuna dikkat çekerek, "Çaresizlik", "katliam, ve "umutsuzluk" ifadelerine yer verdi.





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