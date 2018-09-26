Dünya Almanya Erdoğanın ziyaretine büyük önem veriyor
AVRUPA

Almanya Erdoğan'ın ziyaretine büyük önem veriyor

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra ilk devlet ziyaretini Almanya'ya yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temasları, Almanlar tarafından da merakla bekleniyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Erdoğan ile cuma ve cumartesi günü iki kez bir araya gelecek olması, Türkiye'yi ve liderini önemsediğinin göstergesi olarak belirtiliyor.

Haber Merkezi AA
Almanya Başbakanı Merkel.
Almanya Başbakanı Merkel.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonra ilk devlet ziyaretini yapacağı Almanya'da da ziyarete ilişkin detaylar kamuoyunda yakından takip ediliyor.

Erdoğan’ın perşembe günü başlayacak ziyareti, Alman kamuoyunun son günlerdeki en önemli gündem maddesini oluşturuyor. Devlet ziyareti öncesi medya kuruluşları, program ile ilgili en küçük detayı ve değişikliği son dakika olarak duyuruyor.

  • Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek isteyen Almanya, Erdoğan'ın ziyaretine en iyi şekilde hazırlanabilmek için haftalardır yoğun hazırlıklar yapıyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Ofisi, Başbakanlık, Dışişleri Bakanlığı ve diğer bakanlıklar arasında ziyarete ilişkin yoğun bir çalışma sürdürülüyor. Almanya’nın devlet nezdinde ziyaretler için yaptığı hazırlıklar, cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk devlet ziyaretini bu ülkeye yapacak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gelişine verdiği öneme işaret ediyor.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Geçmişte dışişleri bakanlığı da yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in Türkiye'ye olan ilgisi ve ülkesinde yaşayan Türklerle sürekli bir araya gelerek istişarelerde bulunması, iki ülke ilişkilerine verilen önemi gösteriyor.

Erdoğan-Merkel kahvaltısı Türkiye'ye verilen önemin göstergesi

Hristiyan Demokrat Birlik Parti (CDU) Genel Başkanı ve Başbakan Merkel'in cuma günü yapılacak resmi görüşme ve ortak basın toplantısına ek olarak Erdoğan ile cumartesi günü ucu açık kahvaltıda bir araya gelecek olması, Türkiye'ye ve liderine gösterdiği özel ilginin göstergesi.

Bazı ziyaretlere daha fazla önem verdiği bilinen Merkel'in resmi görüşmelerinin dışında misafir liderle tekrar ve özel olarak bir araya gelmesi nadiren rastlanan bir durum. Başbakan Merkel'in özellikle Türkiye'den bahsederken kelimeleri özenle seçmesi dikkati çekiyor.

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Siyasi kariyerinin dönüm noktalarından biri olan AB-Türkiye sığınmacı mutabakatını sürekli övmesi ve Türkiye'nin 3 milyon mülteciye ev sahipliği yapmasının takdire şayan olduğunu sıklıkla dile getirmesi, Merkel’in Erdoğan'ın ziyaretine verdiği önemin işaretlerinden biri olarak değerlendiriliyor.

  • Erdoğan ve beraberindeki heyetin kaldığı otele giriş çıkışlar, polis tarafından kontrol edilecek. Otelin çevresinde yoğun güvenlik önlemi alan polis, çevrede adeta kuş uçurtmayacak.

Ziyareti takip edecek gazeteciler için özel akreditasyon

Programları izlemek için Başbakanlık ve Cumhurbaşkanlığına yıllık akreditesi olan gazetecilerin bu akreditasyonları geçerli olmayacak. Bu nedenle Alman Basın Enformasyon Dairesi ayrı bir akredite süreci işleterek müracaatları tekrar özenle topladı.

Diğer uygulamalardan farklı olarak Erdoğan'ı izlemek isteyen gazeteci ve foto muhabirlerinin, ziyaretin her bölümü için ayrıca isim bildirmeleri gerekiyor.

Alman medyasının resmi yemek algısı

Öte yandan ziyaretin mahiyetinden farklı yerlere odaklanan Alman medyasının algı çalışmaları da sürüyor. Alman medyası, bu çerçevede Başbakan Merkel'in Cumhurbaşkanı Steinmeier'in Bellevue Sarayı'nda Erdoğan onuruna vereceği resmi akşam yemeğine katılmayacak olmasından algı oluşturma çabası içerisine girdi. Oysa Merkel'in Bellevue Sarayı'nda bu tür yemeklere bir süredir katılmadığı kamuoyu tarafından biliniyor.

Merkel, 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping adına verilen davete de katılmamıştı. Merkel'in, hem New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu oturumlarına hem de cumhurbaşkanının verdiği resmi yemeklere pek katılmadığı biliniyor.

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Erdoğan'ın Almanya ziyareti

Perşembe günü yerel saatle 12.30'da Almanya'ya inmesi öngörülen Erdoğan'ın, havalimanındaki karşılamanın ardından Berlin merkezine geçerek bazı kabullerde bulunması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma sabahı Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri törenle karşılanacak. Erdoğan, burada ''Altın Defter'i' imzalayacak ve Steinmeier ile görüşmede bulunacak.

Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'ndaki törenin ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından Başbakanlık'ta karşılanacak. Merkel ve Erdoğan, bir süre baş başa görüştükten sonra heyetler arası çalışma yemeğine geçilecek. Erdoğan ve Merkel, daha sonra ortak basın toplantısı düzenleyecek.

Merkel ile görüşmesinin ardından Erdoğan, Neue Wache Anıtı'na savaş döneminde hayatını kaybedenler için çelenk bırakacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam Bellevue Sarayı'nda onuruna verilen akşam yemeğine katılacak. Erdoğan, ziyaretinin ikinci gününde Başbakanlık'ta Merkel ile ucu açık bir kahvaltıda tekrar bir araya gelecek. Erdoğan, bu görüşmenin ardından havayoluyla Köln'e geçerek Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nin açılışını yapacak.

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