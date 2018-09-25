Dünya Erdoğanın açacağı camide son hazırlıklar tamam
AVRUPA

Erdoğan'ın açacağı camide son hazırlıklar tamam

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yapacağı Almanya'nın Köln şehrindeki caminin hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, "Bu Avrupa'nın ve Almanya'nın en önemli, en büyük camilerinden birisi ve bütün burada yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için sembolik bir anlam ifade ediyor. Camimiz aynı zamanda barış, kardeşlik ve birlikte yaşama kültürünü de sembolize ediyor" şeklinde konuştu.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köln'deki caminin açılışını 29 Eylül'de gerçekleştirecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Köln'deki caminin açılışını 29 Eylül'de gerçekleştirecek.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Eylül'de açılışını yapacağı Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nde son hazırlıklar yapılıyor.

DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu, açılış öncesi basına yaptığı açıklamada, heyecanlı günler yaşadıklarını ve son hazırlıkları yaptıklarını belirtti.

AA

  • Aşıkoğlu, "Bu Avrupa'nın ve Almanya'nın en önemli, en büyük camilerinden birisi ve bütün burada yaşayan Müslüman kardeşlerimiz için sembolik bir anlam ifade ediyor. Camimiz aynı zamanda barış, kardeşlik ve birlikte yaşama kültürünü de sembolize ediyor" dedi.

AA
DİTİB Genel Başkanı Nevzat Yaşar Aşıkoğlu

"Bin 250 kişi aynı anda ibadet edebiliyor"

26 metre kubbe yüksekliğine sahip ve bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebildiği cami hakkında bilgi veren Aşıkoğlu şöyle konuştu:

Camimizin 2008'li yıllardan itibaren proje çalışmaları başlamış. 2009'dan itibaren temel atma töreni gerçekleştirilmiş ve 2017 yılının ramazan ayına kadar bu yapım süreci devam etmiştir. Gayriresmi olarak ibadete başlanmıştır ama 29 Eylül 2018 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve buradaki Alman ilgili ve yetkililerin, dostlarımız ile cemaatimizin katılımıyla resmi açılış töreni gerçekleştirilecektir.

Düzenlenen yarışmayı kazanan Alman mimar Paul Böhm'ün projesinin hayata geçirildiğini hatırlatan Aşıkoğlu, camiyi ziyaret eden herkesin iç süslemelerin ihtişamına hayran kaldığını söyledi.

AA

"Kubbesinde bir hilal ve ortasında yıldız bulunuyor"

Aşıkoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Camimizde geometrik Selçuklu motifleri ağırlıklı olarak kullanıldı. Onun dışında Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. İsmail, Hz. İsa ve Hz. Musa olmak üzere büyük peygamberlerin isimleri camimizin sağ ve sol duvarlarına işlenmiştir. Onun dışında Ayet-el Kürsi ve Bakara suresinin son iki ayeti, yine camimizin kubbe kısmına nakşedilmiştir. Bu yazılar hattat Hüseyin kutlu tarafından yazılmıştır. Ayrıca camimizin iç aydınlatmasının kendine has bir özelliği vardır. Camimizin kubbe kısmında bir hilal ve ortasında yıldız bulunuyor. Bütün herkesi camimizi ziyarete ve ibadet etmeye bekliyoruz, açılışa davet ediyoruz."

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AA

6 dönümlük arazi üstüne inşa edilen ve DİTİB Genel Merkezini de içinde barındıran bir külliye şeklindeki caminin toplam 17 bin metrekare kullanım alanı bulunuyor. Cami, biri büyük 8'i küçük 9 kapıya sahip. Nakkaş Semih İrteş'in iç tasarımını yaptığı külliyede alışveriş ve ticaret merkezi, kadın ve erkeklere mahsus lokaller, sergi ve seminer salonu, 600 kişilik konferans salonu, geniş çaplı bir kütüphane ve çalışma ofisleri yer alıyor. Dış yüzeyi cam ve betondan meydana gelen şeffaf ve modern bir yapıya sahip olan caminin alt katında otopark bulunuyor.

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