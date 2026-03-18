BAE savunması devreye girdi: Füze ve dronlar imha edildi

İran, ABD-İsrail saldırılarına karşı Körfez ülkelerinde bulunan ABD varlıklarını hedef almaya devam ediyor.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran tarafından bugün fırlatılan 13 füze ve 27 dronun hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bakanlık açıklamasında, saldırıların başlattığı 28 Şubat’tan bu yanda 327 balistik füze, 15 seyir füzesi, bin 699 dronun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Bakanlık ayrıca, saldırılar sonucu 2 BAE askerin ve 6 sivilin hayatını kaybettiğini, 158 kişinin de yaralandığını bildirdi.