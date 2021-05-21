Dünya Çin 64 şiddetinde sallandı Yunnan eyaletinde ard arda depremler oluyor
ASYA

Çin 6.4 şiddetinde sallandı: Yunnan eyaletinde ard arda depremler oluyor

Çin'in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde art arda 6.4, 5.6 ve 4.2 büyüklüğünde depremler meydana geldi.

Haber Merkezi DHA İHA
Çin 6.4 şiddetinde sallandı: Yunnan eyaletinde ard arda depremler oluyor
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Çin’in güneybatısındaki Yunnan eyaletinde bulunan Dali kentinin Yangbi Yi Özerk İli bir saat içinde art arda 3 kez sallandı.

Çin Deprem Ağları Merkezi, ilk olarak yerel saatle 20.56’da 4.2 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildiğini açıkladı.

Saat 21.21’de yerin 10 kilometre derinliğinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Saat 21.48’de ise 6.4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşanırken, art arda yaşanan sarsıntılar halk arasında paniğe neden oldu.

Depremde can kaybı veya yaralılara ilişkin henüz bilgi verilmedi.

  • Öte yandan Yunnan eyaletine bağlı Ludian ilçesinde 2014 yılının Ağustos ayında meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde 600’ün üzerinde kişi yaşamını yitirmişti.


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