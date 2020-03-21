Duygulandıran kare: Torun sevgisine koronavirüs engeli

İngiltere’nin Norfolk kentinde yaşayan Ray (81) ve Theresa (81), torunlarının çocuklarını karantina altında oldukları evlerinin cam kapısının arkasından sevdi. Koronavirüs salgınının risk grubunda yer alan çiftin torunu Vickie (30), o anları ölümsüzleştirip sosyal emdyada paylaşıldı. Binlerce beğeni alan kareye yorum yağdı. Çok ayıda kullanıcı, insanlığın düştüğü bu durum karşısında üzüntülerini dile getirdi.
'İşe gitmemiz gerekmiyor bu yüzden kabullenelim'
- İngiliz medyasında konuşan 81 yaşındaki Ray, “Bazı insanlar bu konuda tedbirsiz davranıyorlar ancak biz değil. Ayrıca, Ulusal Sağlık Servisi’ne (NHS) yük olmamak bizim görevimizdir. İşe gitmemiz gerekmiyor, bu yüzden bunu kabul edelim” ifadelerini kullandı. Ray, risk grubunda olan yaşlıları dışarıya çıkmamaları konusunda uyardı.