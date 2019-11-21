Dünya Gözyaşlarına mani olamadılar Tel Abyadda mutluluk ve hüznü bir arada yaşadılar
ORTADOĞU

Gözyaşlarına mani olamadılar: Tel Abyad'da mutluluk ve hüznü bir arada yaşadılar

Gözyaşlarına mani olamadılar: Tel Abyad'da mutluluk ve hüznü bir arada yaşadılar

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Tel Abyad'a dönen Ahmet el Abdullah İbrahim ve ailesi, 5 yıl aradan sonra vatanlarına kavuştu. Evlerinin terör örgütü tarafından yıkıldığını görünce sevinçleri hüzne dönüşen aile, yakınlarının yanına yerleşti. Ahmet el Abdullah İbrahim, "Yine de çok şükür canımız sağ. Evimizin durumu sıkıntı değil onarırız, yeniden yaparız" dedi.

Haber Merkezi AA
Evlerine döndükleri için mutluluktan topraklarını öptüler.
Evlerine döndükleri için mutluluktan topraklarını öptüler.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali nedeniyle 5 yıldır doğdukları topraklardan uzakta yaşamak zorunda kalan Ahmet el Abdullah İbrahim ve ailesi, Barış Pınarı Harekatı sayesinde döndükleri vatanlarında mutluluk ve hüznü bir arada yaşadı.

Evlerine dönen Tel Abyadlı, mutluluktan yeri öpüyor.
  • Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da hayat her geçen gün daha normalleşiyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda yoğun çalışma yürütülüyor.

TVNET ekibi Tel Abyad'daki PKK'lı teröristleri görüntüledi
OYNAT
TVNET ekibi Tel Abyad'daki PKK'lı teröristleri görüntüledi
Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik Barış Pınarı Harekatı, ABD'li askerlerin Tel Abyad ve Rasulayn'daki gözlem noktalarından çekilmesiyle başlama aşamasına geldi. Akçakale'deki sınır hattından yayınlar yapan TVNET ekibi Tel Abyad'daki PKK'lıları görüntüledi. Türkiye sınırına yakın noktada toplanan grubun ellerinde PKK ve PYD'yi simgeleyen bez parçaları olduğu görüldü.

Evlerine geri dönen Tel Abyadlıları, komşuları sevinçle karşıladı.

Yıllardır doğdukları topraklardan ayrı olan Suriyeliler, bölgenin terör örgütünden arındırılmasının ardından yeniden baba ocaklarına dönmeye başladı.

Tel Abyadlılar evlerine geri dönüyor.
Ahmet el Abdullah İbrahim de doğup büyüdüğü topraklara 6 kişilik ailesiyle yeniden döndü.

Halk, büyük bir sevinçle evlerine geri döndü.

Vatan toprağına basmanın sevinciyle gözyaşı döken Abdullah İbrahim, evinin bulunduğu bölgeye gidince ise virane bir manzarayla karşılaştı.

Çatışmaların izleri duvarlardan görülebiliyor.

Geride bıraktığı evinin terör örgütü tarafından yıkıldığını gören Ahmet el Abdullah İbrahim'in sevinci, yerini hüzne bıraktı.

Tel Abyadlılar, yıkılmış evleriyle karşılaştıklarında üzüntülerini saklayamadı.

Tel Abyad'da en kritik nokta ele geçirildi: Akçakale'ye saldırılar son buldu
GÜNDEM
Tel Abyad'da en kritik nokta ele geçirildi: Akçakale'ye saldırılar son buldu

"Bir sivilden ne istediler"

Ahmet el Abdullah İbrahim, terör örgütünün Tel Abyad'da insanlara zülüm yaptığını söyledi.

Duvarlardaki kurşun izleri.
  • YPG/PKK'nın kendilerini evlerinden ettiğini anlatan İbrahim, "Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez buraya geldim. Aradan 5 yıl geçti. Evimin halini görüyorsunuz, bir sivilden ne istediler, evimi ne hale getirmişler. Bunların yaptığı zulümdür, işkencedir" dedi.

Tel Abyadlılar, evlerinin çevresini dolaşıp nelerin olup bittiğini görmek istedi.

Evlerinin kullanılamayacak durumda bulunması nedeniyle ailesiyle Tel Abyad'daki yakınlarının yanına yerleşen İbrahim, bölgenin terör örgütünden kurtulmasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu söyledi.

Sevinçle karşılandılar: Tel Abyadlılar evlerine geri dönüyor
FOTOĞRAF 14
Title
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPGPKK'dan temizlenen Tel Abyad'da hayat her geçen gün daha normalleşiyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda yoğun çalışma yürütülüyor.
Title
Yıllardır doğdukları topraklardan ayrı olan Suriyeliler, bölgenin terör örgütünden arındırılmasının ardından yeniden baba ocaklarına dönmeye başladı.
Title
Ahmet el Abdullah İbrahim de doğup büyüdüğü topraklara 6 kişilik ailesiyle yeniden döndü.
Title
Vatan toprağına basmanın sevinciyle gözyaşı döken Abdullah İbrahim, evinin bulunduğu bölgeye gidince ise virane bir manzarayla karşılaştı.
Title
Geride bıraktığı evinin terör örgütü tarafından yıkıldığını gören Ahmet el Abdullah İbrahim'in sevinci, yerini hüzne bıraktı.
Title
Ahmet el Abdullah İbrahim, terör örgütünün Tel Abyad'da insanlara zülüm yaptığını söyledi.
Title
YPGPKK'nın kendilerini evlerinden ettiğini anlatan İbrahim, Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk kez buraya geldim. Aradan 5 yıl geçti. Evimin halini görüyorsunuz, bir sivilden ne istediler, evimi ne hale getirmişler. Bunların yaptığı zulümdür, işkencedir dedi.
Title
Evlerinin kullanılamayacak durumda bulunması nedeniyle ailesiyle Tel Abyad'daki yakınlarının yanına yerleşen İbrahim, bölgenin terör örgütünden kurtulmasının kendileri için en büyük mutluluk olduğunu söyledi.
Title
İbrahim, Suriye halkının yanında olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına büyük minnet duyduklarını dile getirerek, Yine de çok şükür canımız sağ. Evimizin durumu sıkıntı değil onarırız, yeniden yaparız ifadelerini kullandı.
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Ailenin 12 yaşındaki çocuğu İsmail el İbrahim ise evleri yıkılsa bile yeniden ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.
Title
İbrahim ailesini evinde misafir eden Muhammed el Mustafa da yeniden akrabalarına kavuşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.
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Tel Abyad'ın kısa sürede eski mutlu günlerine döneceğine inandığını anlatan Mustafa, İnsanlar buradan gönderildi. Akrabalarımız da bugün topraklarına döndü, evleri olmadığı için bize yerleşti. Şükür burada durumumuz iyi, emniyetimiz sağlanıyor. Allah herkesten razı olsun. diye konuştu.
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Sevinçle karşılandılar: Tel Abyadlılar evlerine geri dönüyor
Terör örgütü YPG/PKK'nın işgali nedeniyle 5 yıldır doğdukları topraklardan uzakta yaşamak zorunda kalan Ahmet el Abdullah İbrahim ve ailesi, Barış Pınarı Harekatı sayesinde döndükleri vatanlarında mutluluk ve hüznü bir arada yaşadı.

Evlerine dönen halkı, komşuları evlerinde ağırladı.

Tel Abyad'da en kritik nokta ele geçirildi: Akçakale'ye saldırılar son buldu
GÜNDEM
Tel Abyad'da en kritik nokta ele geçirildi: Akçakale'ye saldırılar son buldu

Evleri yıkılmasına rağmen ülkelerine döndükleri için mutlular

İbrahim, Suriye halkının yanında olduğu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk halkına büyük minnet duyduklarını dile getirerek, "Yine de çok şükür canımız sağ. Evimizin durumu sıkıntı değil onarırız, yeniden yaparız" ifadelerini kullandı.

Tel Abyadlılar, çatışmalardan dolayı evlerinin hasar aldığını gördü.
Ailenin 12 yaşındaki çocuğu İsmail el İbrahim ise evleri yıkılsa bile yeniden ülkelerine döndükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Evlerinin kurşunlarla zarar gördüğünü anladılar.

İbrahim ailesini evinde misafir eden Muhammed el Mustafa da yeniden akrabalarına kavuşmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Halk, evlerine dönmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tel Abyad'ın kısa sürede eski mutlu günlerine döneceğine inandığını anlatan Mustafa, "İnsanlar buradan gönderildi. Akrabalarımız da bugün topraklarına döndü, evleri olmadığı için bize yerleşti. Şükür burada durumumuz iyi, emniyetimiz sağlanıyor. Allah herkesten razı olsun" diye konuştu.

Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi ibadete açıldı
OYNAT 01:00
Tel Abyad'da Ermeni Kilisesi ibadete açıldı
Barış Pınarı Harekatı ile terörden arındırılan Tel Abyad'da bir yandan terör örgütü PKK/YPG'nin tuzakladığı mayın ve el yapımı patlayıcıların imha çalışmaları sürerken, diğer yandan da teröristlerin tahrip ettiği okul ve ibadethanelerin onarımı sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, resmi twitter hesabından, 'Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi onarıldıktan sonra ibadete açıldı.' açıklamasını yaptı.
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Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, Gümüşhane'nin Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısında toprak doldurulup yok edilen Dipsiz Göl ile ilgili, "Burası bir çevre felaketi olarak görülüyor. Gölün yok olması hiç istenmeyen bir durum. Dağın tepesinde olsa, gölün içerisinde de olsa bu tip bir faaliyet öncesinde mutlaka ÇED raporu isteyeceğiz. Bunun yanında üniversite raporu da istenecek. Bilimsel bir rapor olmadan bu tip aramalara müsaade etmeyeceğiz" dedi.
Sözcü Kalın'dan kabine sonrası açıklama: Erdoğan'ın katılımıyla Londra'da dörtlü zirve
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Sözcü Kalın'dan kabine sonrası açıklama: Erdoğan'ın katılımıyla Londra'da dörtlü zirve

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kalın, NATO Zirvesi'nin ardından Fransa, Almanya ve İngiltere liderlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dörtlü Zirve gerçekleştireceğini bildirdi.

Sözcü Kalın, Barış Pınarı Harekatı ardından mutabakat yapılan ABD ve Rusya'ya anlaşmaların gereğini yerine getirme çağrısını yineledi.


ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararına da değinen Kalın, "Uluslararası hukuku ve Filistinlilerin hakkını ayaklar altına alan açıklamayı reddediyoruz" dedi.


Kalın, siyanürün satışı ile ilgili yeni bir düzenlemenin yapılacağını açıkladı.

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