Hizbullahsız anlaşma kağıtta kaldı

İsrail ve Lübnan hükümeti, 2 Mart’tan beri Lübnan’ın güneyinde süren İsrail işgalini durdurması öngörülen çerçeve anlaşmayı ABD’nin başkenti Washington’da imzaladı. Anlaşmanın ilanından sonra Lübnanlı ve İsrailli yetkililerden farklı açıklamalar geldi. Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, anlaşmanın İsrail ordusunun Lübnan’dan çekilmesini ve bölgede Lübnan’ın egemenliğinin kurulmasını öngördüğünü söyledi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise İsrail ordusunun Hizbullah silahsızlandırılana kadar sınırdaki tampon bölgede kalacağını açıkladı. Washington’daki anlaşmada denklem dışı kalan Hizbullah ise hem silahsızlanmayı hem de Lübnan hükümetinin İsrail ile anlaşma imzalamasını reddetti.

DENKLEMİ İSRAİL KURDU

Washington’da anlaşmaya İsrail ve Lübnan’ın Washington Büyükelçileri imza attı. Lübnan Büyükelçisi Hamadeh, çerçeve anlaşmasını Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü yeniden tesis etme ve düşmanlıkları kesin olarak sona erdirme yolunda 'ilk adım' olarak nitelendirdi. İsrail Büyükelçisi Leiter ise anlaşmanın şartlarına dikkat çekerek, “Bu üçlü çerçeve anlaşmasında İran dışarıda. Hizbullah dışarıda. İsrail ile Lübnan arasındaki barış yolu ise içeride” ifadelerini kullandı. Dört gün süren müzakerelerde Lübnan tarafı, İsrail ordusu çekilmeden herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceğini bildirmişti. Anlaşmanın çekilme olmadan imzalanmasının, bölgede İsrail kuvvetlerine karşı silahlı direnişi dışlayan ancak İsrail’i herhangi bir sorumluluk altına sokmayan bir denklem oluşturduğu şeklinde değerlendirildi.

HİZBULLAH: KIRMIZI ÇİZGİ AŞILDI

Anlaşmanın duyurulmasının ardından başkent Beyrut ile güneyindeki Dahiye’yi birbirine bağlayan ana otoban üzerinde Hizbullah destekçileri konvoylar oluşturarak protesto eylemleri gerçekleştirdi. Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım ise anlaşmanın tüm kırmızı çizgileri aştığını belirterek, "Direnişi terk etmeyeceğiz" dedi. Kasım, ABD-İran mutabakatının Lübnan'da uygulanması gerektiğinin altını çizdi.

ÇEKİLME DEĞİL DEĞİŞİM

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, anlaşmanın ardından İsrail kuvvetlerinin Hizbullah silahsızlandırılana kadar sınırdaki tampon bölgede kalacağını bir kez daha vurguladı. İsrail Ordu Radyosu’na konuşan üst düzey askeri yetkililer ise ordunun bazı tugayları “dinlenmek ve görev değişimi yapmak üzere” Lübnan’ın güneyinden çekmeye hazırlandığını aktardı. Söz konusu tugayların İsrail’de dinleneceğini ifade eden yetkililer, yerlerine Gazze’den bazı tugayların kaydırılacağını sözlerine ekledi. Anlaşmaya rağmen İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki ihlalleri de sürüyor. İşgal güçleri, dün Merciiyun beldesine bağlı Ayn Arab 7 çiftçiyi alıkoyarak bilinmeyen bir yere götürdü. İsrail ordusu ayrıca, haftalardır çevresinde çatışmaların sürdüğü Nebatiyye kentine hâkim Ali Tahir tepesinde kontrolü sağladığını ilan etti. Hizbullah ise İsrail ordusunun bu iddiasını yalanladı.

TEL AVİV’DE BAYRAM HAVASI

Anlaşma, İsrail medyasında ve hükümet çevrelerinde memnuniyet yarattı. İsrail ordusunun çekilmemesiyle oluşan denklemin Lübnan’da ordu ile Hizbullah arasında iç savaşa neden olacağını söyleyen Kanal 13’e konuşan uzmanlar, “Bu tam da baştan beri istediğimiz şeydi” dedi. İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, İran ile olan mutabakattaki olumsuz durumun tersine Lübnan ile yapılan anlaşmada olumlu bir durum olduğuna dikkat çekti. Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Lieberman ise anlaşmanın Lübnan’daki çatışmayı sonlandıramayacağını söyleyerek, uzmanların iç savaş teorisini destekledi.

Lübnan’ın yüzde 10’u kapalı

El-Cezire’nin Lübnan’ın güneyinde yaptığı saha araştırmasına göre, İsrail ordusunun 135 kez tahliye emri yayınlayarak boşalttığı Litani ve Zehrani nehirleri arasındaki bölgeler hâlâ kapalı askeri bölge olarak duruyor. İsrail ordusunun sivillerin dönüşüne izin vermediği bölgedeki 60 belde ve 73 köy yok olma tehdidiyle karşı karşıya. Bu bölge, Lübnan’ın yüz ölçümünün yüzde 10’unu oluşturuyor.







