Dünya Kanada İdlibdeki saldırıyı kınadı
AMERİKA

Kanada İdlib'deki saldırıyı kınadı

Kanada Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği hava saldırılarını kınadı.

Haber Merkezi AA
Esed rejiminin destekçisi Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'e saldırdı.
Esed rejiminin destekçisi Rusya'ya ait savaş uçakları İdlib'e saldırdı.

Kanada Dışişleri Bakanlığınca, İdlib'de iki çocuğun hayatını kaybettiği saldırı kınandı.

Kanada Dışişleri Bakanlığınca, Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırıları üzerine Twitter'dan açıklama yapıldı.

  • Kanada'nın, Suriye'deki Türk askeri konvoyuna saldırıyı ve sivillere yönelik şiddetin rahatsız edici boyuttaki yükselişini kınadığı belirtilen açıklamada, "Esed rejimi ve müttefikleri, İdlib'deki hava saldırılarını durdurmalı ve ateşkes durumuna geri dönmelidir. Tüm tarafları, tansiyonu düşürme çabalarına saygı göstermeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.


2 çocuk öldü

Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve Rusya'ya ait savaş uçaklarının, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki yerleşimlere düzenlediği yoğun hava saldırılarında iki çocuk yaşamını yitirmiş, 6 sivil de yaralanmıştı.

Esed rejiminin destekçisi Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Marratinnuman ilçesi, Cercenaz ve Temaniya beldesi, Marrıthırme, Kefir, Tihtaya, El Gadfa, Binin ve Deyr Şarki köyleri, Hama'nın kuzey kırsalında Kefer Zita ile Latamine ilçelerine ve Latmin köyüne kara ve hava saldırıları sürüyor.

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