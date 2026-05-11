Katil İsrail Lübnan'a saldırmaya devam ediyor: Can kaybı 2 bin 869'a çıktı

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda kaydedilen ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 869'a, yaralı sayısı 8 bin 730'a ulaştı.