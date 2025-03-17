Litvanya mağaza yangınından Rusya'yı sorumlu tuttu

"Bu terör eylemleri her iki ülkenin toplumunu ciddi şekilde sindirmeyi, Litvanya, Avrupa Birliği ve diğer devletleri Ukrayna'ya verdikleri desteği azaltmaya ya da sonlandırmaya yasa dışı bir şekilde zorlamayı ve devletin en önemli siyasi, ekonomik ve sosyal yapılarını istikrarsızlaştırmayı amaçlıyordu." i