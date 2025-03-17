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Litvanya mağaza yangınından Rusya'yı sorumlu tuttu

Litvanya mağaza yangınından Rusya'yı sorumlu tuttu

17:0217/03/2025, Pazartesi
AA
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2024'te, başkent Vilnius'taki bir mağazada çıkan yangın.
2024'te, başkent Vilnius'taki bir mağazada çıkan yangın.

Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yer alan bir işletmede geçtiğimiz yıl mayıs ayında çıkan yangının arkasında Rusya'nın olduğu iddia edildi. Savcılık, hazırladığı iddianamede, 18 yaşından küçüj şüphelinin 10 bin euro ve lüks araba karşılığında, 'Rusya'nın çıkarları doğrultusunda' şehrin alışveriş merkezlerini ateşe vermeyi planladığı iddia edildi.

Litvanya'da savcılık, 9 Mayıs 2024'te Vilnius'ta mobilya, tekstil ve ev dekorasyonu ürünleri satan bir mağaza zincirine ait binayı yakmakla suçlanan kişi hakkında iddianame hazırladığını açıkladı.

'Rusya'nın askeri çıkarları doğrultusunda hareket etti"

İddianamede, bu kişinin "kundaklama" sırasında 18 yaşından küçük olduğu ve "Rusya'nın askeri yapıları ve güvenlik servislerinin çıkarları doğrultusunda" hareket ettiği öne sürüldü.

"Araba ve para karşılığında yapmış"

Başsavcılık Ofisinden yapılan açıklamada ise şüpheli ve başka bir kişinin Polonya'nın başkenti Varşova'da gizli bir toplantı düzenlediği, 10 bin euro ile lüks bir araba karşılığında Litvanya ve Letonya'da bazı alışveriş merkezlerini ateşe vermeyi planladıkları iddia edildi.

Polonya'da da benzeri yaşanmıştı

Açıklamada,
"Bu terör eylemleri her iki ülkenin toplumunu ciddi şekilde sindirmeyi, Litvanya, Avrupa Birliği ve diğer devletleri Ukrayna'ya verdikleri desteği azaltmaya ya da sonlandırmaya yasa dışı bir şekilde zorlamayı ve devletin en önemli siyasi, ekonomik ve sosyal yapılarını istikrarsızlaştırmayı amaçlıyordu." i
fadesi kullanıldı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, 21 Mayıs 2024'te, ülkesindeki Wroclaw kentinde bir boya fabrikasının yakılmaya çalışılmasını ve Vilnius'ta mobilya, tekstil ve ev dekorasyonu ürünleri satılan mağazanın yakılmasını, sabotaj eylemleri arasında göstermişti.​​​​​​​



#Litvanya
#Yangın
#Rusya
#Vilnius

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