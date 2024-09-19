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Lübnan'daki patlamalar sağlık sistemini kilitledi

Lübnan'daki patlamalar sağlık sistemini kilitledi

18:4219/09/2024, Perşembe
AA
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Lübnan'daki saldırı sonrası yaralıları hastaneye taşıyan bir ambulans.
Lübnan'daki saldırı sonrası yaralıları hastaneye taşıyan bir ambulans.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), terör devleti İsrail'in Lübnan'da elektronik cihazlara yönelik saldırısının ardından ülkede hali hazırda kırılgan olan sağlık sisteminde ciddi manada bir bozulma yaşandığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Lübnan'da 5 binden fazla sağlık çalışanını eğittik"

Lübnan'da patlayan iletişim cihazlarının neden olduğu can kaybına müdahale etmek için Lübnan Sağlığı Bakanlığı ile yakın bir şekilde çalıştıklarını belirten Ghebreyesus, şunları söyledi:

"Bu olaylar, Lübnan'ın zaten kırılgan olan sağlık sisteminde ciddi anlamda bozulmaya neden oldu. DSÖ ve ortakları aylardır toplu can kayıplarına yol açan olaylara hazırlanmak ve müdahale için Lübnan'a destek veriyor. Bu tür olaylara müdahale etmek için ülkedeki hastanelerin 3'te 2'sinden fazlasında görev yapmaları için 5 binden fazla sağlık çalışanını eğittik."

Ghebreyesus, ortaklarıyla birlikte kan malzemeleri ve kan testi kitleri dahil acil ihtiyaçları karşılamak ve sağlık sisteminin nasıl işlediğini takip etmek üzere çalıştıklarını bildirdi.

"Patlamalarda 1 doktor öldü"

Toplantıya telekonferansla katılan DSÖ'nün Lübnan Temsilcisi Abdinasir Abubakar,
"Lübnan'daki elektronik cihaz patlamalarında kaç sağlık çalışanı etkilendi? Bu saldırıları sağlık açısından değerlendirebilir misiniz? Bunların uzun vadeli etkileri olabilir mi?"
sorusunu yanıtladı.
Abubakar,
"Şu ana kadar Lübnan Sağlık Bakanlığı saldırılarda 1 doktorun öldüğünü bildirdi. Bakanlık, Lübnan'da son iki günde yaşanan olayları sınıflandırmaya ve verileri toplamaya çalışıyor. Görevi başında olmayan sağlık çalışanları bu patlamalardan etkilenmiş olabilir. Rakamlar her gün güncelleniyor."
dedi.

Patlamalar nedeniyle şimdiye kadar 37 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 3 binin üzerinde kişinin yaralandığını kaydeden Abubakar, bu saldırıların sağlık açısından uzun vadeli etkilerinin olup olmadığına ilişkin değerlendirmelerin sürdüğünü ve bunun anlaşılmasının zaman alacağını bildirdi.



#Dünya Sağlık Örgütü
#Lübnan
#İsrail

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