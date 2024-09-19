İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı: Nasrallah'ın konuşması öncesinde Hizbullah hedefleri vuruldu

İsrail, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın yapacağı konuşma öncesi Lübnan'ın bazı bölgelerine hava saldırıları düzenlediğini bildirdi.
Terör devleti İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazları ve telsizleri patlattığı siber saldırıların ardından Lübnan sınırında çatışmaların şiddeti arttı.
Son olarak, İsrail, çağrı cihazları ve telsizlerin ardından Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi.
Lübnan'a hava saldırısı
Ordudan yapılan açıklamada, Lübnan'da Hizbullah'a ait olduğu öne sürülen "hedeflere" hava saldırıları düzenlendiği belirtildi.
İsrail basını saldırıların "geniş çaplı olduğunu" yazarken, bombardımana ilişkin Lübnan makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
Öte yandan Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyindeki bazı bölgelere roket atışları yaptığı ifade edildi.
İsrail'den Hizbulla'a siber saldırı
Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti.
Sağlık Bakanlığı patlamalarda 2'si çocuk, 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını belirtmişti.
Bakanlık, ülkede dün çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişinin öldüğünü, 450'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.