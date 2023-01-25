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Dünya

Miçotakis'ten hadsiz çıkış: Erdoğan'a 'Bir gece ansızın gelebiliriz' cevabı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıf yaparak, "Bir gece ansızın geleceklerini söyleyip atıp tutanlar, bir sabah uyandıklarında acı gerçekle karşılaşabilir" ifadelerini kullandı.

17:24 . 25/01/2023 Çarşamba
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Tanagra bölgesindeki havacılık sanayii tesislerini ziyaret etti. The Greek Herald'da yer alan habere göre Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıf yaparak, "Bir gece ansızın geleceklerini söyleyenler, bir sabah uyandıklarında acı gerçekle karşılaşabilir" ifadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE DE BENZER AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

Miçotakis, Ankara'dan gelen "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini eleştirmeye devam ederek, "Tekrar ediyorum; ülkemizin bu tür diyaloglarla uğraşacak vakti yok" dedi. Miçotakis, benzer bir açıklamayı iki hafta önce de yapmıştı. Miçotakis ayrıca, Fransa'dan Rafale ile ABD'den F-16 ve F-35 savaş uçaklarının gelmesiyle, Yunan hava sahasının hiç olmadığı kadar güçleneceğini kaydetti.





#Yunistan
#miçotakis
#erdoğan
1 saat önce
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Miçotakis'ten hadsiz çıkış: Erdoğan'a 'Bir gece ansızın gelebiliriz' cevabı
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