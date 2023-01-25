Miçotakis'ten hadsiz çıkış: Erdoğan'a 'Bir gece ansızın gelebiliriz' cevabı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Tanagra bölgesindeki havacılık sanayii tesislerini ziyaret etti. The Greek Herald'da yer alan habere göre Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine atıf yaparak, "Bir gece ansızın geleceklerini söyleyenler, bir sabah uyandıklarında acı gerçekle karşılaşabilir" ifadelerini kullandı.

Miçotakis, Ankara'dan gelen "Bir gece ansızın gelebiliriz" sözlerini eleştirmeye devam ederek, "Tekrar ediyorum; ülkemizin bu tür diyaloglarla uğraşacak vakti yok" dedi. Miçotakis, benzer bir açıklamayı iki hafta önce de yapmıştı. Miçotakis ayrıca, Fransa'dan Rafale ile ABD'den F-16 ve F-35 savaş uçaklarının gelmesiyle, Yunan hava sahasının hiç olmadığı kadar güçleneceğini kaydetti.