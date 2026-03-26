Trump cumartesi ateşkes ilan edebilir

ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmalar sürerken çatışmaların seyrine ilişkin dikkat çekici iddialar ardı ardına geldi. İsrail'den Kanal 12, ABD Başkanı Trump'ın İran ile anlaşmaya varılmasa bile 28 Mart Cumartesi ateşkes ilan edebileceğini ileri sürdü. Bu senaryoya hazırlık amacıyla siyaset ve güvenlik çevrelerindeki üst düzey yetkililerin "savaşta elde edilen kazanımların sonuna kadar değerlendirilmesi" konusunda mutabık kaldığı kaydedilen haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun evinde yapılan toplantıda, ABD "el frenini çekmeden önce" İsrail'in gerçekleştirmesi gereken hedeflerin öncelik sırasının belirlendiği iddia edildi. Amerikan New York Times'a (NYT) konuşan 4 yetkili ise Netanyahu'nun, görüşmelerden çekinerek, İran'a yönelik saldırıların hızlandırılmasını istediğini ve orduya saldırılarını hızlandırması için 48 saat süre tanıdığını ileri sürüldü. Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, X hesabından "Düşmanın tüm faaliyetlerini gözetliyoruz. İran düşmanları bir bölge ülkesi ile İran adalarından birini işgale hazırlanıyor" iddiasında bulundu. Kalibaf, "Bu yönde bir adım atılırsa söz konusu ülkenin bütün altyapısı hiçbir sınır olmadan hedef alınacaktır" dedi.