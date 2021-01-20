Trump'dan giderayak Venezuela'ya yeni yaptırımlar

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yabancı Varlıkları Koruma Ofisince (OFAC), Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ham petrol ihracatına yardım ettiği gerekçesiyle 3 kişi, 14 kuruluş ve 6 geminin yaptırım listesine alındığı belirtildi.

ABD’deki varlıkları dondurulacak

Yaptırım listesine alınanların ABD’deki varlıklarının dondurulacağı, bu kuruluşların hisselerinin yüzde 50’den fazla olduğu ABD merkezli şirketlerin de bloke edileceği belirtildi. Söz konusu kuruluşların, Amerikan vatandaşlarıyla veya ABD içinde anlaşma yapması da yasaklandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

Yaptırım listesine alınan kişi, işletme ve gemilerin, Maduro adına gıda ithalatından ham petrol ihracatına kadar birçok işte paravan kişi olduğu iddia edilen Kolombiyalı iş adamı Alex Saab ile bağlantılı olduğu öğrenildi.

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