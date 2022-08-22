Yağmur ormanlarında rotasında olmayan uçak tespit edildi

Google’ın Haritalar uygulamalarını inceleyen kullanıcılar Avustralya’nın kuzeyinde yer alan Queensland yağmur ormanlarında bir uçak görüntüsü tespit ederek paylaştı.

Çok düşük bir irtifada olduğu görülen uçağın normal bir uçuş rotasında olmadığı tespit edilirken, uçağın neden o bölgede ve o seviyede uçtuğuna ilişkin araştırma başladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sivil havacılık otoritesi, kayıp uçak olmadığını ancak arızalanmış bir uçak olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Uçağın Cardwell Sıradağları'ndaki bir ağaç açıklığına düştüğü ya da üzerlerinde son derece alçaktan uçtuğu belirtildi. Uçağın Cardwell Sıradağları'ndaki bir ağaç açıklığına düştüğü ya da üzerlerinde son derece alçaktan uçtuğu belirtildi.

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Kullanıcılar tarafından paylaşılan görüntünün Townsville ile Cairns arasındaki sahile yakın bir bölgede bulunan Cardwell Sıradağları'ndaki bir ağaç açıklığına düşen ya da üzerlerinde son derece alçaktan uçan devasa bir uçak olduğu bildirildi.

Görüntülerde uçağın en çok kullanılan modeller olan Airbus A320 veya Boeing 737 olduğu aktarıldı.

Uçak ile ilgili sorulara yanıt veren Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu, herhangi bir kayıp yolcu uçağından haberlerinin olmadığını söylerken, "Hayalet görüntüler adı verilen bir fenomen var gibi görünüyor ve görüntü de bu olabilir" dedi.

Görüntülerde uçağın en çok kullanılan modeller olan Airbus A320 veya Boeing 737 olduğu aktarıldı.Görüntülerde uçağın en çok kullanılan modeller olan Airbus A320 veya Boeing 737 olduğu aktarıldı.

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GOOGLE HARİTALAR'DA HAYALET GÖRÜNTÜLER TESPİT EDİLMİŞTİ

Google’ın Haritalar uygulamasında geçtiğimiz yıllarda hayalet görüntüler tespit edilmişti.

Haritalar kullanıcıları, 2016 yılında ABD'nin Minnesota eyaletinde Harriet Gölü'nün kenarında bir uçak tespit etmişti.

Google ise bunun bir 'hayalet' görüntü olduğunu ve Haritalar uydu görüntüsünün birkaç görüntünün birleşimi olduğunu duyurdu.

Google’ın Haritalar uygulamasında, Avustralya kıyılarında görülebilen gizemli bir hayalet ada bile bulunuyor.

Adanın 24 km uzunluğunda ve 5 km genişliğinde olduğuna inanılıyordu, ancak daha sonra söz konusu görüntünün gerçek olmadığı ve bahsedilen bölgede bir kara parçası bulunmadığı görülmüştü.

FOTOĞRAF 8 Araştırmacılar, Amazon'da bilinen en yüksek ağacı keşfetti ve 88,5 metre yükseklikte olduğunu açıkladı. Buldukları ağaçlar Amazon ormanlarının ne kadar ilginç ve gizemli olduğunun da bir göstergesi. Bu devasa ağaç bir hektarlık yağmur ormanı kadar karbon depolayabilir. ​Eric Gorgens ve Diego Armando da Silva liderliğinde Brezilya, Swansea, Oxford ve Cambridge'li araştırmacılardan oluşan ekip, keşfedilen ağacın bir önceki rekor sahibi ağaçtan 30 metre daha uzun olduğunu belirtti. Kuzey Brezilya'nın uzak bir bölgesinde olan bu ağaçların 400 yaşın üzerinde oldukları tahmin ediliyor. Rekor sahibi ağaçtan 30 metre daha uzun Amazon ormanlarında yüzde 50 daha büyük ağaçlar keşfedildi Amazon ormanlarını araştıran bir ekip, aynı türe ait olmasına rağmen normalinden %50 daha büyük olan ağaçların olduğunu keşfetti.

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