Dünya Yağmur ormanlarında rotasında olmayan uçak tespit edildi
AMERİKA

Yağmur ormanlarında rotasında olmayan uçak tespit edildi

Google’ın Haritalar uygulamasında kullanıcılar Avustralya’nın Queensland yağmur ormanlarında normal uçuş rotasında olmayan bir uçak tespit etti. Çok düşük bir irtifada olduğu görülen uçak ile ilgili araştırma başlatılırken, görüntülerin ‘hayalet uçak’ olabileceği aktarıldı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Yağmur ormanlarında rotasında olmayan uçak tespit edildi
Arşiv

Google’ın Haritalar uygulamalarını inceleyen kullanıcılar Avustralya’nın kuzeyinde yer alan Queensland yağmur ormanlarında bir uçak görüntüsü tespit ederek paylaştı.

Çok düşük bir irtifada olduğu görülen uçağın normal bir uçuş rotasında olmadığı tespit edilirken, uçağın neden o bölgede ve o seviyede uçtuğuna ilişkin araştırma başladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Sivil havacılık otoritesi, kayıp uçak olmadığını ancak arızalanmış bir uçak olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Uçağın Cardwell Sıradağları'ndaki bir ağaç açıklığına düştüğü ya da üzerlerinde son derece alçaktan uçtuğu belirtildi. Uçağın Cardwell Sıradağları'ndaki bir ağaç açıklığına düştüğü ya da üzerlerinde son derece alçaktan uçtuğu belirtildi.

Kullanıcılar tarafından paylaşılan görüntünün Townsville ile Cairns arasındaki sahile yakın bir bölgede bulunan Cardwell Sıradağları'ndaki bir ağaç açıklığına düşen ya da üzerlerinde son derece alçaktan uçan devasa bir uçak olduğu bildirildi.

Görüntülerde uçağın en çok kullanılan modeller olan Airbus A320 veya Boeing 737 olduğu aktarıldı.

Uçak ile ilgili sorulara yanıt veren Avustralya Ulaştırma Güvenliği Bürosu, herhangi bir kayıp yolcu uçağından haberlerinin olmadığını söylerken, "Hayalet görüntüler adı verilen bir fenomen var gibi görünüyor ve görüntü de bu olabilir" dedi.

Görüntülerde uçağın en çok kullanılan modeller olan Airbus A320 veya Boeing 737 olduğu aktarıldı.Görüntülerde uçağın en çok kullanılan modeller olan Airbus A320 veya Boeing 737 olduğu aktarıldı.

GOOGLE HARİTALAR'DA HAYALET GÖRÜNTÜLER TESPİT EDİLMİŞTİ

Google’ın Haritalar uygulamasında geçtiğimiz yıllarda hayalet görüntüler tespit edilmişti.

Haritalar kullanıcıları, 2016 yılında ABD'nin Minnesota eyaletinde Harriet Gölü'nün kenarında bir uçak tespit etmişti.

Google ise bunun bir 'hayalet' görüntü olduğunu ve Haritalar uydu görüntüsünün birkaç görüntünün birleşimi olduğunu duyurdu.

Google’ın Haritalar uygulamasında, Avustralya kıyılarında görülebilen gizemli bir hayalet ada bile bulunuyor.

Adanın 24 km uzunluğunda ve 5 km genişliğinde olduğuna inanılıyordu, ancak daha sonra söz konusu görüntünün gerçek olmadığı ve bahsedilen bölgede bir kara parçası bulunmadığı görülmüştü.

Amazon ormanlarında yüzde 50 daha büyük ağaçlar keşfedildi
FOTOĞRAF 8
Title
Araştırmacılar, Amazon'da bilinen en yüksek ağacı keşfetti ve 88,5 metre yükseklikte olduğunu açıkladı.
Title
Buldukları ağaçlar Amazon ormanlarının ne kadar ilginç ve gizemli olduğunun da bir göstergesi.
Title
Bu devasa ağaç bir hektarlık yağmur ormanı kadar karbon depolayabilir.
Title
​Eric Gorgens ve Diego Armando da Silva liderliğinde Brezilya, Swansea, Oxford ve Cambridge'li araştırmacılardan oluşan ekip, keşfedilen ağacın bir önceki rekor sahibi ağaçtan 30 metre daha uzun olduğunu belirtti.
Title
Kuzey Brezilya'nın uzak bir bölgesinde olan bu ağaçların 400 yaşın üzerinde oldukları tahmin ediliyor.
Title
Rekor sahibi ağaçtan 30 metre daha uzun
Title
Title
Amazon ormanlarında yüzde 50 daha büyük ağaçlar keşfedildi
Amazon ormanlarını araştıran bir ekip, aynı türe ait olmasına rağmen normalinden %50 daha büyük olan ağaçların olduğunu keşfetti.

Amazon ormanları yangınlarla yok olma noktasında
DÜNYA
Amazon ormanları yangınlarla yok olma noktasında
Hurda malzemelerle yaptı

Hurda malzemelerle yaptı

Her gören satın almak istiyor.
Tehlike büyüyor

Tehlike büyüyor

​Otomobil alacaklara büyük tuzak...
Putin: Sinsi ve acımasız bir saldırı

​Almanya'da skandal karar: Türk aile hukuk mücadelesi veriyor.
'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

'İpeksi Lezzetler' vitrine çıkıyor

​Bursa'da 23-25 Eylül tarihlerinde Gastronomi Festivali düzenlenecek.

Kara kışa hazırlanıyorlar: Günde 700 adet gidiyor.

​Ciddiyetten uzak haberlere itibar etmeyin

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Havrita uygulamasına erişim engeli
Hayat

Sosyal medyada büyük tepki çekmişti: Havrita uygulamasına erişim engeli

Sokak köpeklerinin harita üzerinde yerini gösteren internet uygulaması Havrita’nın kapatılması için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Uygulamaya tepkiler çığ gibi büyürken, Havrita Başıboş Köpek Haritası’nın sözcüsü Avukat Devrim Koçak, uygulamaya yeni girişlerin durdurulduğunu söyledi. Kötü niyetli kişilerin katliam yapabileceklerini düşündükleri için uygulamaya kısa bir ara verdiklerini belirten Koçak, yaşanan olaylardan dolayı uygulama sahibinin üzgün olduğunu söyledi. Öte yandan Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği de 'Havrita'ya erişim engeli getirdi.
CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan tutuklu HDP'lilere moral ziyareti: Partisi de ortakları da tepkisiz
Gündem

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'dan tutuklu HDP'lilere moral ziyareti: Partisi de ortakları da tepkisiz

Terör soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Gülten Kışanak ve Figen Yüksekdağ'a desteğini esirgemeyen ve özgürlük isteyen CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Tuğluk, Kışanak ve Yüksekdağ'ı ziyaret edeceğini duyurdu. Terör soruşturması kapsamında cezaevinde bulunan HDP'lilere moral ziyareti gerçekleştiren Tanrıkulu'nun bu ziyareti, ne partisini ne de ittifak ortaklarını rahatsız etmedi.
Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?
Spor

Trabzonspor Kopenhag rövanş maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda: Şifreli mi, şifresiz mi?

Trabzonspor, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off karşılaşmasında 2-1'in rövanşında Danimarka ekibi Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. 24 Ağustos Çarşamba günü oynanacak maç saat 22.00'de başlayacak. Peki Trabzonspor'un Kopenhag ile oynayacağı maç hangi kanalda yayınlanacak? Mücadele şifreli mi, şifresiz mi olacak? Maçı kim anlatacak? Trabzonspor'un muhtemel 11'i nasıl olacak? Trabzonspor Kopenhag maçına dair tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.