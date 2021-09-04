Dünya Yeni Afgan hükümeti şekilleniyor Cumhurbaşkanı Birader olacak
ASYA

Yeni Afgan hükümeti şekilleniyor:  Cumhurbaşkanı Birader olacak

Yeni Afgan hükümetinin başında Taliban’ın kurucularından Molla Abdülgani Birader’in olacağı belirtiliyor. Birader, CIA operasyonuyla yakalandıktan sonra 8 yıl cezaevinde kalmış ve 2019’da ABD ile yapılan anlaşma sonrasında serbest bırakılmıştı. Birader, Taliban lideri Hibadullah Akhunzade’nin üç yardımcısından biri.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Afgan hükümeti şekilleniyor: Cumhurbaşkanı Birader olacak
Molla Abdülgani Birader

Afganistan’da Taliban’ın kuracağı yeni hükûmet şekilleniyor. Taliban’ın önümüzdeki günlerde yeni hükûmeti ilan etmesi bekleniyor. Reuters’ın aktardığına göre, yeni Afgan hükûmetinin başında Taliban’ın kurucularından Molla Abdülgani Birader olacak. Birader, CIA operasyonuyla yakalandıktan sonra 8 yıl cezaevinde kalmış ve 2018’de ABD ile yapılan anlaşma sonrasında serbest bırakılmıştı.

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Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz, Taliban Barış Konseyi Üyesi Müftü Mahmut Zakiri'ye tüm merak edilenleri sordu: Hükümet ne zaman ilan edilecek? Kanunlarınız, yargılama usulleriniz neye göre olacak, bunlar hazır mı?

  • Birader, Taliban lideri Hibadullah Ahunzade’nin üç yardımcısından biri. Taliban kaynakları, yine Ahunzade’nin yardımcılarından Molla Mevlevi Yakub ile Şir Muhammed Abbas Stanikzai’nin de üst düzey görevlerde yer alacağı belirtildi. Molla Yakub da Taliban’ın kurucu lideri Molla Ömer’in oğlu.

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Yeni Şafak Editörü Taha Hüseyin Karagöz Kabil'den TVNET canlı yayınına bağlanarak, Pençşir'deki son durumu aktardı.

Yeni Şafak bölgeden bildiriyor: Pençşir vilayeti Taliban kontrolünde
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Yeni Şafak'ın bölgeden edindiği bilgilere göre: Kabil'in 150 km kuzeydoğusunda bulunan ve Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Pençşir vilayeti, Taliban kontrolüne geçti. Böylece Taliban Afganistan genelinde tam hakimiyet sağladı.

Bölgedeki son durumu sıcağı sıcağına aktaran Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz, 'Afganistan'da tartışmalı bölge olan Pencşir an itibarı ile düştü. Ve şu anda Taliban askerleri sevinç atışları yapıyorlar. Gökyüzü şu an mermilerle dolu durumda.' dedi.
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