Yeni Afgan hükümeti şekilleniyor: Cumhurbaşkanı Birader olacak
Yeni Afgan hükümetinin başında Taliban’ın kurucularından Molla Abdülgani Birader’in olacağı belirtiliyor. Birader, CIA operasyonuyla yakalandıktan sonra 8 yıl cezaevinde kalmış ve 2019’da ABD ile yapılan anlaşma sonrasında serbest bırakılmıştı. Birader, Taliban lideri Hibadullah Akhunzade’nin üç yardımcısından biri.
Afganistan’da Taliban’ın kuracağı yeni hükûmet şekilleniyor. Taliban’ın önümüzdeki günlerde yeni hükûmeti ilan etmesi bekleniyor. Reuters’ın aktardığına göre, yeni Afgan hükûmetinin başında Taliban’ın kurucularından Molla Abdülgani Birader olacak. Birader, CIA operasyonuyla yakalandıktan sonra 8 yıl cezaevinde kalmış ve 2018’de ABD ile yapılan anlaşma sonrasında serbest bırakılmıştı.
Birader, Taliban lideri Hibadullah Ahunzade’nin üç yardımcısından biri. Taliban kaynakları, yine Ahunzade’nin yardımcılarından Molla Mevlevi Yakub ile Şir Muhammed Abbas Stanikzai’nin de üst düzey görevlerde yer alacağı belirtildi. Molla Yakub da Taliban’ın kurucu lideri Molla Ömer’in oğlu.