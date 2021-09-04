Yeni Afgan hükümeti şekilleniyor:  Cumhurbaşkanı Birader olacak

Yeni Şafak bölgeden bildiriyor: Pençşir vilayeti Taliban kontrolünde

Yeni Şafak'ın bölgeden edindiği bilgilere göre: Kabil'in 150 km kuzeydoğusunda bulunan ve Taliban kuvvetleri ile direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığı Pençşir vilayeti, Taliban kontrolüne geçti. Böylece Taliban Afganistan genelinde tam hakimiyet sağladı.



Bölgedeki son durumu sıcağı sıcağına aktaran Yeni Şafak editörü Taha Hüseyin Karagöz, 'Afganistan'da tartışmalı bölge olan Pencşir an itibarı ile düştü. Ve şu anda Taliban askerleri sevinç atışları yapıyorlar. Gökyüzü şu an mermilerle dolu durumda.' dedi.